أولها تجنب السكريات.. 5 خطوات تحمي البشرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون من مشاكل في البشرة نتيجة غياب الإعتناء بها، فضلاً عن الحماية غير الصحية والتلوث والنوم والمتقطع.

وللحفاظ عليها، لا بدّ من اتخاذ خطوات ضرورية وأساسية، من بينها الالتزام بـ نصائح غذائية تعمل على إبطاء الشيخوخة وتعزيز صحة البشرة.

وفي هذا الإطار، كشف موقع "إن دي تي في" الالكتروني عن 5 من هذه النصائح التي يجب الالتزام بها، وهي على النحو التالي:

1- الحفاظ على رطوبة الجسم

إن شرب كميات كافية من الماء من أفضل السبل التي تضمن الحفاظ على بشرة صحية وشابة.

2- تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين

الأطعمة الصديقة للبشرة مثل الثوم والبطاطا الحلوة والأفوكادو والسبانخ، إضافة إلى اللوز والجوز ولحوم الدجاج والسمك، تساهم في زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد وتحافظ على شبابه.

3- تجنب الأطعمة الغنية بالسموم

لا بد من الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على مواد تحلية اصطناعية، ومواد حافظة، وملونات ونكهات اصطناعية.

4- تجنب تناول الأطعمة السكرية

تتسبب الأطعمة السكرية في شيخوخة البشرة، لأنها تؤدي إلى التهابات في الجسم، الأمر الذي ينعكس سلباً على صحة الجلد نتيجة لإنتاج الأنزيمات التي تكسر الكولاجين والإيلاستين، وبالتالي نشوء التجاعيد.

5- تقليل استهلاك الوجبات السريعة

إن استهلاك الوجبات السريعة الغنية بالدهون ينعكس سلباً على صحة الجلد، ويساهم بشكل فعال في تسريع شيخوخة البشرة.

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