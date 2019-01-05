حقائق لا تعرفها عن مصابيح الملح.. الدواء الأبرز للحساسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غالباً ما ينصحُ الأطباء مرضاهم بتخفيف كميات الملح في الأطعمة، تجنباً للإصابة بالأمراض المزمنة وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم. غيرَ أنّ الأمر الذي لا يعرفه البعض هو أنّ للملح فوائد كبيرة على الصحة قد لا تخطرُ على بال أحد.

إلا أن الأمر هذا لا يكون من خلال تناوله مع الطعام، بل يكون من خلال استخدامه في مصابيح معروفة بـ"مصابيح ملح الهيمالايا"، وهي في الحقيقة كتل صلبة من ملح الهيمالايا المنحوتة باليد. وتعد المناجم العميقة تحت الأرض في خوراء بباكستان الواقعة على الحافة الغربية لجبال الهيمالايا، المصدر الوحيد للملح الوردي الأصيل في جبال الهيمالايا. وفعلياً، لقد أثبتت الدراسات العديدة فوائد هذه المصابيح على صحة الإنسان، خصوصاً أنّها تساعد المصابين بـ الحساسية. فملح الهيمالايا، يعمل من خلال جذب جزيئات الماء، كما أنه يجذب أيضاً بخار الماء المحمل بالملوثات الهواء مثل العفن والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية. وبمجرد أن يتصل بخار الماء مع مصباح الملح، فإنّ الملوثات تبقى محاصرة داخل الملح. وبما أن المصباح ساخن، فإن الملح يجف بسرعة، وبالتالي يبقى قادراً على الاستمرار في دورة جذب بخار الماء والملوثات، ثم إطلاق بخار الماء إلى الهواء والامساك بالملوثات الضارة بالصحة.

كيف تؤثر مصابيح الملح على الهواء؟

وعادةً ما يعمد الأشخاص إلى استخدام مصابيح الملح لإضفاء أجواء رائعة، لكنها في الوقت نفسه مهمة لمن يعاني من الأرق والصّداع النصفي. كذلك، فإن لهذه المصابيح فوائد كبيرة في غرفة النوم، إذ أنها تحسن من نوعية النوم. كذلك، فإنّ وجودها في أماكن العمل مهم جداً، إذ أنها تساهم في تعزيز القدرة على التركيز وتمدّ الجسم بالطاقة. كل ذلك يحصل عندما تؤثرهذه المصابيح على الهواء المكوّن من جزيئات وأيونات مشحونة. فالتلوث الغازي والكهرومغناطيسي في الهواء، يسبب اضطراب توازن تراكيز أيونات الهواء، وينتج عن ذلك فائض من الأيونات ذات الشُّحْنَة المُوجبة في الهواء.

وبحسب الدراسات، فإنّ "الفائدة تكمن في الضوء الصادر عن بلورات الملح الموجودة في مصباح الملح. وعن طريق تسخين الملح، تنبعث منه أيونات سالبة تعمل على معادلة الأيونات الموجبة الفائضة في الهواء وتحييدها، وبالتالي موازنة تركيبة الهواء الأيونية الأمر الذي يؤدي إلى تأثير إيجابي على صحة الإنسان".

إلى جانب ذلك، فإنّ الأيونات هذه تساهم في تخفيض ضغط الدم المرتفع، كما أنها تقلل من فرصة الإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية. كذلك، فإنّ ملح الهمالايا عبر هذه المصابيح يساهم في تقوية العظام وتنظيم درجة حرارة الجسم وموازنة محتوى الماء فيه.

مصدر الصورة: snopes

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