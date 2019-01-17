7 توصيات تحمي من أمراض القلب والسكري معاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اقترحت نتائج دراسة جديدة إمكانية خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري معاً بنسبة 70 بالمائة من خلال اتباع 7 توصيات تتبناها جمعية القلب الأمريكية. وتستهدف هذه التوصيات الحد من تأثير عوامل الخطر التي تهدد القلب، لكن وفقاً لأبحاث جديدة من جامعة أوهايو تبين أن الفائدة الوقائية ضد السكري تتحقق أيضاً. وفقا لموقع "24"

وتتلخص عوامل الخطر الـ 7 التي تهدد القلب وتستهدفها التوصيات كالتالي: التدخين، والنشاط البدني، والوزن، والنظام الغذائي، ومستوى السكر بالدم، والكولسترول، ومعدل ضغط الدم.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في دورية "ديابيتولوجيا" التي تصدرها الجمعية الأوروبية للسكري، تبين أن تحقيق 5 توصيات من الـ 7 يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 80 بالمائة.

وأظهرت النتائج التي اعتمدت على البيانات الصحية لـ 100 مليون إنسان، أن اتباع التوصيات الـ 7 الخاصة بالوقاية من أمراض القلب يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 70 بالمائة خلال السنوات الـ 10 التالية للتعديلات.

ويلعب النشاط البدني والإقلاع عن التدخين وتعديل نمط التغذية دوراً حيوياً في مجموعة التغييرات التي تستهدف خفض الوزن، وضبط نسبة السكر والكولسترول والضغط.

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