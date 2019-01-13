جفاف العين أبرز مشاكل فصل الشتاء.. تعرف على أسبابها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

جفاف العين والحكة من المشاكل الشائعة في فصل الشتاء، ويرجع ذلك إلى معدلات الرطوبة المنخفضة بشكل رئيسي، ويحدث مرض جفاف العين أو متلازمة العين الجافة عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي لترطيب العين، هذه الحالة يمكن أن تكون مؤلمة وغير مريحة، ويمكن أن يكون سببها عوامل بيئية وطبية على حد سواء.

إضافة إلى ذلك هناك الكثير من العادات اليومية التي نمارسها وتتسبب في جفاف العينين, دون أن نهتم بتعديل هذه العادات للحفاظ على صحة أعيننا.

قد يساعد إضافة أحماض أوميغا -6 وأحماض أوميغا -3 الدهنية على حميتك في تخفيف أعراض وعلامات جفاف العين. هذه متوفرة كمكملات الغذائية وأيضا في الأطعمة مثل سمك السلمون ، وبذور الكتان ، والزيوت النباتية والسردين.

تمارين العيون

التحديق في جهاز الكمبيوتر يقلل من عدد المرات التي ترمش فيها في الدقيقة. لذلك ، حاول أن ترمش قدر الامكان عندما تكون متصلاً بالإنترنت.

خدعة أخرى سهلة للحفاظ على رطوبة عينيك عند استخدام الأجهزة الذكية والشاشات؛ اضبط شاشتك أسفل مستوى العين. لا يجب عليك أن تفتح عينيك على نطاق واسع ، الامر الذي يمكن أن يساعد في تباطئ تبخر الدموع.

الحفاظ على الرطوبة

يحتاج كل جزء من جسمك إلى الماء ليظل بصحة جيدة ، وهذا يشمل عينيك. يمكن أن تساعد مياه الشرب في الحفاظ على رطوبتها.

ولكن لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لارتشاف الماء. ربما كنت تعاني من الجفاف قليلاً ، إذا قمت بذلك.

بدلا من ذلك ، اشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب على مدار اليوم. إذا كنت لا تحب الماء العادي ، فإن أي سائل آخر لا يحتوي على الكافيين أو الكحول سوف يكون مناسبا. الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار جيدة أيضا.

معنا في الاستديو الدكتور ياسر هبراوي اخصائي أمراض وجراحة العين، ليحدثنا أكثر عن جفاف العين وطرق حماية أعيننا بالشكل الصحيح.



