في اليوم العالمي للقلب.. لقلبي.. لقلبك.. لقلوبنا جميعاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي للقلب تحت شعار "لقلبي.. لقبك.. لقلوبنا جميعا"، من أجل التوعية والتحسيس بمخاطر أحد أكثر الأمراض المسببة للوفاة بالعالم.

وحسب منظمة الصحة العالمية، يتم سنويا تسجيل أكثر من 17 مليون وفاة عبر العالم ناجمة عن الإصابة بأمراض القلب، ويتوقع أن يصل العدد إلى 23 مليون حالة سنويا في أفق سنة 2030 .

وقد اعتمدت المنظمة التي تعتبر مكافحة أمراض القلب والشرايين تحديا كبيرا، خطة عمل للفترة ما بين 2013 و2020، تشمل على الخصوص إجراءين رئيسيين، هما خفض انتشار ارتفاع ضغط الدم والوقاية من احتشاء عضلة القلب التي تعرف بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

ويشكل هذا اليوم مناسبة للدعوة إلى مكافحة تزايد عدد الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك الأمراض القلبية والنوبات القلبية، وذلك بتعزيز أهمية العيش بأسلوب حياة صحي للقلب، الذي يشكل محور حملة 2018 .



وعلاوة على ذلك، يتوخى تخليد اليوم العالمي للقلب التشجيع على العادات الغذائية الجيدة ووضع السياسات الصحية التي تسهم في الحد من مشكلات القلب وتشمل مكافحة التدخين، وتوفير وتهيئة أماكن مناسبة ومجهزة لممارسة الأنشطة البدنية كالمشي وركوب الدراجات وغيرها، وتقديم الوجبات الصحية للأطفال في المدارس.

كما يروم هذا اليوم العالمي الذي بدأ تخليده سنة 2000، إطلاع الجميع من مرضى وأطباء وأخصائيين على أمراض القلب والشرايين وتوفير بيئة سليمة لهذا العضو الحيوي، وتسليط الضوء على الإجراءات التي يمكن للأشخاص اتخاذها للوقاية والسيطرة على الأمراض القلبية الوعائية وتعزيز صحة القلب عند الفرد من خلال الحد من الأخطار المتعلقة بالسلوكيات ونمط الحياة، مثل: التدخين، قلة النشاط البدني، سوء التغذية.

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