إن كنت مدخنا.. هذا الفيديو يجبرك حتما على الإقلاع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يعي الجميع جيدا الآثار المدمرة للتدخين الذي يسبب في انسداد الحويصلات الهوائية والمجرى الهوائي وكذلك انقباض الأوعية الدموية التي تمد القلب والمخ والأطراف بالدم اللازمة لها..

لذلك من الواجب أن يعلم الأشخاص المدخنون بخطورة هذا السلوك، وربما لا تكفي الدراسات النظرية في التحسيس بخطورته، لكن مؤخرا نشر فيديو مفزع يوضح بقوة آثار التدخين السلبية على الرئتين، يقارن بين رئة مدخن وأخرى سليمة لدق ناقوس الخطر الداهم لهذه العادة السلبية، وهو بمثابة "جرس إنذار أخير" ورسالة تحذيرية خطيرة من التدخين، وفق موقع (24.ae).





يستعرض الفيديو بوضوح وبأسلوب توضيحي سلس و بسيط الفرق المخيف بين الرئة السليمة والرئة المدخنة، فتظهر الرئة السليمة باللون الوردي الزاهي التي تستقبل دما نقيا صافيا، بينما على الجهة الأخرى يضخ دما مؤكسدا فاسدا لرئة المدخن التي تغير لونها إلى اللون البنفسجي الداكن القاتم..

لا يوضح هذا الفيديو اختلاف اللون بين الرئتين فحسب، بل يبين بوضوح أيضا الفرق بين صحة الرئتين وعملية التنفس، فالرئة السليمة تتم فيها عملية التنفس بشكل سليم وصحي وتتمدد بشكل أكبر من تلك المدخنة التي تتنفس بصعوبة..

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