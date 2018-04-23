تراكم الدهون يزيد خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

كشف باحثون أمريكيون أن البطن الممتلئ بشدة هو أخطر من البدانة على صحة القلب، حتّى لو كان الوزن مقبولا.

تراكم الدهون حول منطقة البطن والخصر من أكثر مشاكل السمنة انتشارًا بين الناس، وأكدت الدراسات العلمية حول خطورة هذا النوع من الدهون، بل أنه صُنف بأنه الأخطر على الإطلاق وذلك لعدة أسباب.

دراسة حديثة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب كشفت ، خطورة الدهون في منطقة البطن والخصر في جسم الإنسان على صحة القلب، وما ينجم عنها من أمراض.

وأوضحت الأبحاث أن الأشخاص الذين يكون خصرهم أكبر من محيط الفخذ قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية خطيرة، ويجب أن يراجعوا طبيبهم على الفور.

فقد أظهرت الدراسة الجديدة التي أجراها الباحثون في كلية "مايو كلينيك" بالتعاون مع مجموعة من الباحثين التشيك، أنه ليس من الضروري أن يكون لديك زيادة في الوزن لتهدد صحة قلبك، بل يكفي تراكم الدهون حول منطقتي الأرداف والخصر.

و يعدّ الخصر غير المتناسب عاملا أشد خطورة من مؤشر كتلة الجسم المرتفع، ويتضاعف خطر الإصابة بأمراض قلبية عند الأشخاص الذين يشبه جسمهم بملامحه شكل التفاحة.

ويشتدّ الأمر خطورة عندما يتخطى محيط الخصر مقاس الورك بنسبة 90% أو أكثر عند الرجال، في مقابل 85% للنساء. وتسمّى هذه الحالة البدانة البطنية.

وتلعب الوراثة دورا هاما في زيادة الوزن في منطقة الوسط، وهي ظاهرة أكثر شيوعا بين الرجال مع التقدم في العمر.

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