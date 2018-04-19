إبتكار قد يحدث ثورة في جراحة العمود الفقري وينهي الألم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

يتم علاج الكثير من الأمراض بشكل أكثر سهولة عما كان عليه في الماضي، وتأتي صحة عمودنا الفقري في المقدمة فهو الذي يحمل ثقل جسمنا بالكامل، ويعاني بعض الأشخاص من التشوهات على مستوى العمود الفقري..

وللتخلص من هذا االمشكل العميق في جسم الإنسان، طور علماء روس براغي طبية شديدة المتانة من مادة غير معدنية، لاستخدامها في عمليات مرضى العمود الفقري.. كما أعلن المكتب الصحفي لجامعة "نوفوسيبيرسك" الحكومية للتكنولوجيا، أن خبراء الجامعة إبتكروا طريقة جديدة للحصول على مادة صلبة من السيراميك من أجل استخدامها في صناعة براغي التثبيت في عمليات العمود الفقري، وفق موقع "نوفوستي"..

هذه البراغي المصنوعة من السراميك الكثيف، هي دائمة ولا تحتاج للاستبدال أو إخضاع المريض لعمليات إضافية، مثلما كان يحدث لدى مرضى العمود الفقري لدى استخدامهم البراغي المعدنية..



في هذا الصدد، أوضحت الجامعة أن المختصين تمكنوا من زيادة قوة البراغي المصنعة من "السيراميك" بإضافة مركبات معقدة من (أكسيد الألومنيوم مع الإسبنيل الماغنوألومينيوم)، هذه المادة الجديدة تحافظ لدى إدخالها إلى عظام العمود الفقري على شكلها وتركيبها دون أي تغيير..

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