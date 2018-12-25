قائمة بأعشاب وتوابل يوصي بها الأطباء لعلاج الـ"كوليسترول"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نقدم لكم قائمة باهم الاعشاب المستخدمة في علاج ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وماله من اضرار خطيرة على صحة الانسان، اليكم التفاصيل.علاج الكوليسترول بالاعشاب فعال وافضل ما فيه هو الفوائد التي يقدمها من دون أي تأثيرات جانبية، وفي ما يلي لائحة بأهم أنواع هذه الأعشاب وأكثرها شيوعاً. وفقا لموقع "webteb"

1- قصب السكر: فعال جدا في خفض مستويات الكولسترول في الجسم عن طريق قدرته في تحطيم الكولسترول الضار.

فقد وجدت بعض الأبحاث العلمية أن قصب السكرمفيد بشكل خاص للنساء بعد سن اليأس حيث يصبحن أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكولسترول.

2- نبات الخرشوف: معروف في بلادنا العربية باسم الأرض شوكة، ومستخلص أوراق الخرشوف تساعد على التمثيل الغذائي للدهون وبالتالي تعمل على انخفاض مستويات الكولسترول الضاروالدهون الثلاثية بالدم. هو يعمل ايضا على تنظيف الشرايين والاوعية الدموية من الكولسترول الضار وبذلك يحد من الاصابة بأمراض القلب.

3- الشاي الأخضر: يعتبر الشاي الأخضر غني بمضادات الاكسدة الطبيعية التى اثبتت فاعليتها فى علاج كثير من الامراض بالاضافة الى تأثيره على خفض الكوليسترول فى الدم، لذا ستجده في جميع الحميات الغذائية التي تهدف الى انقاص الوزن.

4- الحلبة: تعمل الحلبة على خفض نسبة الكولسترول في الدم لأنها تمتص الدهون الزائدة في الأمعاء وبالتالي تعمل على إنقاص نسبة الكوليسترول من الأطعمة التي تتناولها.

5- الثوم: يعتبر الثوم من الأعشاب التي لها تأثير السحرعلى خفض الدهون بالدم والوقاية من الجلطات. أثبتت الدراسات العلمية أن الثوم يحسن من دوران الدورة الدموية ويخفض الكولسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم المرتفع.

6- القرفة: معروفة بقدرتها الفعالة في خفض وعلاج الكوليسترول، ويمكنك إضافتها إلى حبوب الإفطار على هيئة مسحوق أو تناول شاي القرفة الدافئ المحلى بالعسل على الريق أو حتى خلال اليوم.

7- الكزبرة: أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن بذور الكزبرة تساعد على خفض مستويات الكولسترول الكلي وخصوصا الضار والدهون الثلاثية، وهذه البذور تضبط سكر الدم مما يجعله مفيد أيضا لعلاج مرض السكري.

8- الشمندر: يحتوي على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تقليل أكسدة الكولسترول السيء، وبالتالي منعه من التراكم حول جدران الشرايين.

9- النعناع: يعد النعناع الصديق الرائع للقناة الهضمية فهو يساعد على تحسين وظائف المعدة وتسهيل عملية الهضم فيها، وذلك لأنه يساعد على إفراز اللعاب وبالتالي يزيد من إفراز الأنزيمات الهاضمة بالمعدة والقناة الهضمية بشكل كامل، لذلك فهو يعد علاجاً مثالياً للذين يعانون من عسر الهضم وارتفاع الكوليسترول بالدم.

10- الفلفل الحار: يعتبر الفلفل الحار من أشهر التوابل التي تضاف إلى الأطعمة لإعطائها نكهة مميزة ولكنه يعتبر أيضا دواء معالج للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية، فهو معروف بقدرته على خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

يحتوي على مكونات شبه قلوية ومركب الكابسيسين وهذه المكونات تساعد على تقليل الدهون الثلاثية في الدم وكذلك البروتين الدهني منخفض الكثافة.

11- الزعرور البري: قد خضع نبات الزعرور لأبحاث مكثفة والتي اثبتت ان خلاصة ثمار الزعرور حسنت كثيراً من وظائف القلب حيث تقوم على فتح الاوردة التاجية، وهذا بالتالي يحسن من تدفق الدم والاكسجين إلى القلب، كما انه يقلل من كوليسترول الدم.

12- بذور الكتان: من فوائد بذور الكتان انها تحتوي علي نسبة عالية من الألياف المسؤولة عن خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وأيضاً تساعد في التخفيف من حالة الإمساك وإستعادة إنتظام حركة الأمعاء.

تساهم بذور الكتان في ضبط الوزن، إذا أنها تعطي إحساسًا بالشبع عند تناولها، لذلك ينصح بتناولها قبل حوالي 30 دقيقة من موعد الوجبة لكي تكبح شهيتك.

13- خميرة الأرز الحمراء: تحتوي خميرة الأرز الحمراء على لوفاستاتين (Lovastatin)، الذي يعمل على تثبيط الانزيم الرئيسي في الكبد المسئول عن إنتاج الكولسترول الضار الذي يلتصق داخل الأوعية الدموية، والذي غالبا ما يؤدي إلى انسداد مسببا السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

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