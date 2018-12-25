دراسة تحذر من الأثر المدمر للهواتف الذكية على بصر الطلاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

عندما كنا صغاراً من منا لم يسمع من والديه نصيحة الجلوس بعيداً عن شاشة التلفاز حتى لا يتأذى البصر ، لكن اليوم ومع انتشار الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ، تلتصق وجوه الأطفال بالأجهزة ونصيحة الابتعاد عن الشاشة ليست نصيحة منطقية فلا سبيل لاستخدامها الا من مسافة قريبة جداً ،لكن أي أثر يا ترى سوف تتركه هذه الأحهزة على أعين صغارنا ؟

تقرير حديث كشف أن "بصر" الطلاب اليابانيين فى حالة تدهور كبيرة، فيما تعتقد حكومة البلاد أن الهواتف الذكية هى المسئولة عن ذلك، حيث وجدت دراسة حديثة أجرتها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، أن عدد الطلاب الذين لديهم رؤية أقل من النتيجة القياسية 1.0 (أى ما يعادل 20/20 الرؤية) قد بلغ 25.3 %.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن الأسوأ من ذلك أن أكثر من 67 % من طلاب المدارس الثانوية وأكثر من 34 % من طلاب المرحلة الابتدائية لم يصلو إلى الحد المطلوب، فيما ترجع الحكومة هذا الاتجاه إلى "زيادة الوقت المستغرق فى التحديق فى شاشات الهواتف الذكية وألعاب المحمول"

حيث تعد ألعاب الهواتف الذكية ضخمة فى اليابان، إذ تعد هى ثالث أكبر سوق للألعاب فى العالم، وذلك وفقاً لبحث أجرته شركة الأبحاث السوقية Newzoo، وهناك جزء كبير من هؤلاء اللاعبين يلعبون ألعاباً محمولة (41 بالمائة من الرجال و 32 بالمائة من النساء)، وما زال من المهم ملاحظة أن زيادة وقت الشاشة لم تثبت أنه يدمر البصر، رغم أن الخبراء يحذرون من أن فترات التعرض الطويلة للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية يمكن أن تسبب إجهاد العين أو التعب.

ولا تعد اليابان هى الدولة الوحيدة التى تتحدث عن هذا الأمر، حيث هددت الصين فى وقت سابق، باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية بصر الأطفال، بما فى ذلك تنظيم عدد الألعاب عبر الإنترنت والإصدارات الجديدة، والحد من وقت اللعب، وأشار التقرير إلى بيانات منظمة الصحة العالمية التى تشير إلى أن البلاد تتمتع بأعلى معدل لبعد النظر للأطفال فى العالم.

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