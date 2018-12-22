كيف يهدد الحمل والإنجاب صحة القلب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نبّهت نتائج دراسة جديدة إلى ان إنجاب الأطفال يزيد خطر إصابة الأم بأمراض القلب والسكتة بنسبة 14 في المئة مقارنة بعدم الإنجاب.

وفسر فريق البحث سبب زيادة الخطر على القلب بعد الحمل والإنجاب بأن تراكم الدهون حول البطن وفي الأوعية الدموية مع زيادة وزن الحمل قد يكون له تأثير دائم على زيادة التهابات الجسم، والتي تؤدي إلى أمراض القلب.

وينصب الاهتمام أثناء الحمل عادة على صحة الجنين، ويتم إهمال صحة الحامل في كثير من الأحيان، لكن وفقاً لهذه النتائج على الأمهات إعطاء مزيد من الاهتمام للتغذية وعوامل حياتية أخرى للوقاية من أمراض القلب.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في دورية "يوروبيان جورنال أوف بريفينتيف كارديولوجي"، يزيد كل طفل تنجبه المرأة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 4 في المئة، مع تحييد عوامل أخرى مثل الوزن ومرض السكري وضغط الدم والتدخين.

وأجريت أبحاث الدراسة تحت إشراف الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، واعتمدت على البيانات الصحية لأكثر من 3 ملايين امرأة تم جمعها من خلال 10 دراسات سابقة، وأصيب منهن 150 ألف امرأة بأمراض القلب والسكتة.

وأوصت نتائج الدراسة النساء الحوامل بالتخلص من العادات غير الصحية خلال الحمل وبعد الإنجاب، والاهتمام بالحركة والنشاط البدني، واختيار الأطعمة الصحية، والابتعاد عن التدخين لتوفير حماية للقلب.

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