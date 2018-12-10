لمن يعاني من الشخير.. إليك الحل المثالي البسيط لهذه المشكلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر الشخير أثناء النوم من أكثر الأمور المزعجة للأشخاص. وبحسب الدراسات الطبية، فإنه يكون سبباً للعديد من المشاكل الصحية. وعادة، فإنّ الشخير يحدث بسبب وجود إفرازات مخاطية كثيرة بمجرى الانف والحلق، مما يعيق مرور الهواء أثناء التنفس.

وللتخلص من هذه المشكلة، فقد وجد موقع "هيلثي هوليستيك ليفينغ" الطبي، الحل، مشيراً إلى أنه "يمكن في كوب منعشٍ من العصير". يشير الموقع إلى أنّ "تناول الشخص العصير، يساعده على التخلص من الشخير، شرط أن تكون مكونات العصير طبيعية وعضوية لتحقيق الغاية المرجوة".

وتبعاً للموقع، فإنّ العصير الذي يقضي على الشخير، يتكون من تفاحتين - جزرتين - ربع ليمونة - قطعة من الزنجبيل بحجم عقلة الأصبع.

ويفترض على الشخص الذي يعاني من الشخير تناول مزيج هذه المكونات في عصير، وذلك قبل موعد النوم بقليل. فالعناصر الطبيعية الموجودة في هذا الشراب، تساعد في تقليل الإفرازات المخاطية في مجرى الهواء بالأنف والحلق، مما يساعد في التنفس بسهولة وبشكل طبيعي أثناء النوم، وبالتالي يساهم في معالجة أزمة الشخير.

في المقابل، فإن خبراء التغذية يقدمون نصائحَ أساسية يجب اتباعها للتخلص من الشخير، وهي على النحو التالي:

- التوقف عن تناول الشوكولا بكثرة.

- تجنب الأطعمة المقلية.

- التخفيف من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدقيق.

- تجنب الأطعمة المعلبة، والابتعاد عن الكحوليات.

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