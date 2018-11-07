5 مشاكل قد يسببها المضغ الطويل للعلكة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الجميع يحب مضغ العلكة ، فهي تساعد في تحسين رائحة فمك، تخلصك من الحموضة ربما ، تساعدك في التخلص من الضغط الجوي في الطائرة ، للعكلة فوائد كثيرة ، لكن تمهل اذا كنت تمضغ العلكة لوقت طويل فهي أيضاً قد تتسبب بمشكلات صحية أكثر بدلا من أن تكون وسيلة لتحسين التنفس، اليكم بعض هذه المشاكل :

1- تزيد عملية مضغ العلكة من إفراز العصارة في المعدة، وبالتالي، ليس من الضروري على الإطلاق مضغ العلكة قبل تناول الوجبات، فهي في هذه الحالة ستعمل على الإضرار بصحة المعدة، وقد ينجم عن ذلك الإصابة بالتهاب في المعدة أو حتى تقرحها.

2- آلام في المعدة، والإصابة بالانتفاخ والغازات في البطن، ناهيك عن أن العلكة الخالية من السكر قد تسبب بحالات إسهال للبعض.

3- تآكل الأسنان وطبقة المينا والتيجان والجسور، وقد يتسبب أيضا تكون بقع على الأسنان أو خدوش.

4- التأثير السلبي على الذاكرة ، على الرغم من أن هذا ينطبق فقط على الذاكرة قصيرة المدى، وفقا لموقع "ذي بوبر تايمز" الإلكتروني.

5- تشنج وتضخم في عضلات الفكين، وقد تبقى العضلات منقبضة حتى بعد التوقف عن المضغ.

لكن في المقابل، سبق أن نشرت جامعة واسيدا اليابانية دراسة حول العلكة، أشارت إلى أن مضغها أثناء المشي يساعد على الحركة بسرعة أكبر، ويزيد من حرق السعرات الحرارية، ومضغ العلكة أثناء المشي يرفع معدل نبض القلب، وهو أمر مفيد لخسارة الوزن وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

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