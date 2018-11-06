للنساء.. النوم الطويل صباحاً يصيبكنّ بمرض خطير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة طبية جديدة أنّ "النساء اللواتي يفضلن النوم لساعة متأخرة صباحاً، يتعرّضن لخطر الإصابة بسرطان الثدي بشكلٍ أكبر".

الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "بريستول" البريطانية، تحدثت عن علاقة بين أنماط النوم وسرطان الثدي لدى النساء، مشيرةً إلى أنّ "النتائج توصلت إلى أن فرصة ظهور سرطان الثدي لدى النساء، تقل لدى اللواتي يبدأن يومهُنّ باكراً".

واطّلع الباحثون خلال دراستهم إلى بياناتٍ من 409.166 امرأة، بعضهنّ مصابات بسرطان الثدي. وفي هذا الإطار، تشير الدكتورة ريبيكا ريتشموند التي أشرفت على الدراسة، إلى أنّه "خلال البحث، تمّ استخدام المتغيرات الجينية المرتبطة بتفضيل الناس للصباح أو المساء، ومدة النوم والأرق، كعوامل سببية مساهمة بظهور سرطان الثدي".

ولفتت نتائج الدراسة إلى أن "فرصة ظهور سرطان الثدي تقل بنسبة 40% لدى النساء اللواتي يفضلن الصباح، مقارنة بمن يفضلن النشاط المسائي". كما وجدت أيضاً أنّ "النساء اللواتي يقضين أكثر من 7 إلى 8 ساعات في النوم، تزداد نسبة الإصابة بسرطان الثدي لديهن بمعدل 20٪ لكل ساعة نوم إضافية".

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