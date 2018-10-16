قمصان ذكية للنساء ربما ستلبي احتياجاتك.. جسمك سيبدو أجمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

ظهرت قمصان ذكية ذات خاصية جديدة بالنسبة للنساء، والتي تعتمد على الخداع البصري، وفق ما أفادت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أنّ “تلك القمصان الجديدة تعمل على تكبير الثدي دون جراحة عن طريق تقنية الخداع البصري، حيث ظهرت امرأة وهي ترتدي (تي شيرت) بيضاء بشبكة سوداء وبيضاء”.

ونال هذا الـ”تي شيرت” إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد؛ من أجل إبراز هذا الجزء من جسم المرأة.

وتمت مشاركة الصور لأول مرة عبر مدوّنة يابانية، وعن طريق الممثلة ساكورا إناكاكي ساكي على “اليوتيوب” حول القميص، الذي تم تصميمه بواسطة العلامة التجارية اليابانية “ekoD Works”.

كما تمت مشاركة مقطع فيديو تظهر فيه المرأة وهي تظهرصدرها، قبل أن تقف بجانبها ويظهر حقيقة الأمر في النهاية.

وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن كيفية شراء هذه القمصان، فإن موقع ويب يسمى “Teezily” يقوم ببيع السلعة مقابل 15 جنيهًا إسترلينيًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه عند دخول المستخدم لشراء القميص، سيجد وصف المنتج في الموقع: “لا تدعي أحلامك تظل أحلامًا! إذا كنت قد سئمتِ من ارتداء حمالات الصدر المبطنة بكثافة، فذلك يعني أنها تضغط على ثدييك، وتجعلك تشعرين بالاختناق، وهذا هو البديل الأكثر راحة الذي يمكنك التفكير فيه”.

ويعتبر هذا القميص هو الأحدث في سلسلة طويلة من الأوهام البصرية، التي تجذب انتباه المستخدمين على الإنترنت.

ففي أيار/مايو الماضي، صممت أحذية رياضية تميزت بالخداع البصري أيضًا، حيث اعتقد الآلاف ممن رأوها أنها رمادية أو خضراء أو وردية وبيضاء.

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مصدر الصورة (thesun)