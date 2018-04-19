تطوير اختبار بول يكشف عن سرطان الثدي والأمعاء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



الكشف عن أمراض السرطان من عينات بول المريض، اختبار قام بتطويره فريق من العلماء اليابانيي.



ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستقوم الشركة الهندسية "هيتاشى" ، التي طورت هذه التقنية منذ عامين ، بتحليل 250 عينة من البول لأنواع من سرطان الثدي والقولون والطفولة إلى جانب جامعة ناغويا في وسط اليابان.



وقال المتحدث باسم الشركة إنه إذا تم استخدام هذه الطريقة في الاستخدام العملي ، فسيكون من الأسهل كثيرًا للأشخاص إجراء اختبار السرطان ، حيث لن تكون هناك حاجة للذهاب إلى مؤسسة طبية لإجراء فحص دم".

وأضاف أن الأطفال الصغار سيستفيدون بشكل خاص من طريقة التشخيص لأنهم غالباً ما يخافون من الإبر، وسوف يكون الاختبار متاح في عام 2020.

وتعمل هذه التقنية من خلال الكشف عن المواد المحددة للسرطان في عينات البول التي تعمل بمثابة "مؤشرات حيوية" لأشكال المرض ، وفقًا لبيان شركة "هيتاشي" اليابانية.

ويهدف هذا الاختبار إلى تحسين الكشف المبكر عن السرطان ، وإنقاذ الأرواح ، والحد من التكاليف الطبية والاجتماعية للعلاج ، وفقا لـ "أوديرا".

من المقرر أن تبدأ التجارب التي أجريت لتقييم هذه الطريقة في وقت لاحق من هذا الشهر وتنتهي في سبتمبر.

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