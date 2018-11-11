5 تمارين فعالة تخلصكم من آلام الظهر (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون من آلام حادة في الظهر، وغالباً ما يلجأون إلى زيارة الطبيب. في أبسط الأمور، لا بدّ لكل شخصٍ أن يمارس بعض التمارين الرياضية التي تساهم في تقوية عضلات الظهر، مما يؤدي إلى إزالة كل شدّ عضلي وبالتالي اختفاء الألم.

ويعرض موقع "BrightSide" مجموعة من التمارين الفعالة التي تخلصكم من آلام الظهر، وهي على النحو التالي:

1- الجسر

استلقِ على ظهرك، ارفع قدميك واجعل ركبتيك في وضع ثابت ومتلاصق، كما يبدو في الصورة. بعد ذلك، قم بالضغط من خلال كعب القدم لرفع ظهرك عن الأرض. استمر بذلك لـ5 ثوان على الأقل، ثم عدُ إلى وضعيتك الأساسية ببطء. كرّر ذلك مرّات عدّة.

2- الكوبرا

يستهدف هذا التمرين العمود الفقري بشكل مباشر. الخطوة الأولى في هذا التمارين تبدأ من خلال النوم على بطنك. ثبت قدميك ثمّ ضع أصابع يديك على الأرض، وارفع ظهرك مع الانتباه لضرورة إبقاء الأقدام ثابتة على الأرض، كما يبدو في الصورة. بعد ذلك، اثني رجلك من ركبتك باتجاه ظهرك بشكلٍ بطيئ.

3- وضعية الطفل

تساهم هذه الوضعية في امتداد العمود الفقري. كل ما عليك فعله هو السجود على ركبتيك. بعد ذلك، قم بمدّ يديك نحو الأمام ليصبح ظهرك ممدوداً، مع الإنتباه إلى شد الفخدين على بعضهما البعض، كما في الصورة. تؤدي هذه الخطوة إلى تقوية الظهر والفخدين وتعزيز الدورة الدموية.

4- تمرين "لفائف الجسم"

وهو الأفضل للظهر. ما عليك فعله هو استخدام ركبتيك ويديك لرفع جسمك كما يظهر في الصورة، ليصبح شكل ظهرك مع رجليك على شكل حرف z. عليك أيضاً تثبيت جسمك على الأرض بيديك، كما في الصورة. قم بتحريك جذعك تارة باتجاه عقارب الساعة، وتارة أخرى عكسها، الامر الذي يساهم في تحريك عضلات الظهر السفلى.

5- تمرين "بيلاتيس"

يبدأ هذا التمرين من خلال الاستلقاء على الظهر مع رفع الركبتين، كما في الصورة.

بعدها، قم برفع حوضك قليلاً عن الأرض بحيث يجب أن يصبح مائلاً قليلاً، الأمر الذي يساهم برفع ظهرك. كرّر هذه الخطوة مرّات عدّة وبشكل بطيء، لأنها تساهم في تحرير عضلات الظهر.

للمزيد:

تحذيرات من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية