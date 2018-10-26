علماء يكتشفون مضاداً حيوياً جديداً يعمل بالبكتيريا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قال علماء في مجال الطب وصناعة الأدوية، إنهم تمكنوا من إنتاج مضاد حيوي جديد وفاعل للأمراض المعدية، خصوصاً التي تكون في مراحلها الأولى، وأثناء التجارب السريرية للمرض.

ويعمل المضاد Cefiderocol بشكل غير مباشر في جسم الانسان، إذ يسمح للبكتيريا بالدخول ومن ثم يقضي عليها مباشرة، بطريقة خداع في إشارة لقوة "حصان طروادة" وهو أكبر الأحصنة الخشبية في التاريخ، والذي كان يستخدم لتسلل المحاربين اليونانيين إلى مدينة تروي بطريقة الخداع، إذ يستلهم هذا الدواء من قصته بطريقة مشابهة في استخدام الحديد لمحابة البكتيريا بدلاً من الخشب.

وأجرى العلماء تجارب طبية تم نشرها في مجلة "لانسيت" للأمراض المعدية، على 448 شخصاً مصابين بالتهاب الكلى والمسالك البولية للمضاد الذي صنعته شركة "Shionogi"، وأظهرت النتائج نجاحاً فاعلاً ومشجعاً.

وقال الدكتور سيمون بورتسموث، الذي أشرف على التجارب إنه "خلال العدوى الحادة عند الشخص المصاب، يعمل المضاد بخاصية المناعة الفطرية التي تخلق بيئة فقيرة بالحديد، وتزيد البكتيريا من تناول الحديد".

وأوضح أن المضاد الحيوي Cefiderocol، يرتبط بالحديد، ويعمل من خلال نقل البكتيريا له عبر دفاعاتها وداخل خلاياها، مشيراً إلى أنّ المضاد وجد آمن ومقبول، معتبراً أن هذه التجارب هي تطور نادر في هذا المجال، في ظل أنّ البكتيريا التي تقاوم المضادات الحيوية تجعل بعض الإصابات صعبة المعالجة بشكل لا يصدق.

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من جهة ثانية، أكد البروفيسور سيرج موستوي، من كلية الصحة والطب في جامعة لندن على أهمية هذه التجربة، مشيراً إلى أنها: "مهمة وتعطي أملاً لمضاد حيوي جديد يمكن أن يكون بديلاً لمعالجة الأمراض".

ورأى البروفيسور موستوي، أنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء تجارب أكبر بكثير للتأكد من فعالية المضاد الحيوي الجديد.

وأوضح أن التجارب التي أجريت على الأشخاص المصابين بالتهاب رئوي، والذين يعانون من العدوى التي تقاوم بعض أقوى العقاقير، وهي "الكاربابينيم" ذات فعالية جيدة، وبمجرد دخول Cefiderocol، فإنه يقتل البكتيريا بنفس الطريقة التي تعمل بها المضادات الحيوية الحالية.

ومع انتشار البكتيريا، يقول الخبراء إن هناك حاجة ملحة لصناعة فئات جديدة من المضادات الحيوية التي تهاجم البكتيريا بطرق جديدة.

وتشير دراسات في مراجعة مقاومة المضادات الحيوية والميكروبات، إلى أنه بحلول عام 2050، فإن 10 ملايين شخص يموتون كل عام، بسبب الإصابات المقاومة للعقاقير.

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