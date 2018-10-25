ازدياد النوبات القلبية في الشتاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)



أظهرت دراسة حديثة عن إزدياد نسبة إصابة الأشخاص في النوبات القلبية في فصل الشتاء>

أكدت دراسة حديثة أفادت أن الإنسان عرضة للإصابة بالنوبات القلبية في الشتاء بمعدل أكبر من باقي فصول السنة ، وذلك بسبب إعاقة جريان الدم الغني بالأوكسجين وهو متجه إلى عضلة القلب إذ يؤدي فقدان الأوكسجين الى تضرر القلب أو موت جزء منه.

وذكر التقرير الناتج عن الدارسة أنه على الأرجح أن تحدث الحالة التي تهدد الحياة في الأيام الغير المشمسة و الباردة والمحملة بالرياح.

ويزيد معدل درجالت الحرارة تحت الصفر من خطر تعرض الشخص لأخطر أنواع النوبات القلبية بنسبة تقارب 10% وفقاَ للدراسة.

بالإضافة لإزدياد الإلتهابات التنفسية وقلة النشاط البدني والتدخين والضغط النفسي في فصل الشتاء ، وتشكل هذه المتغيرات خطرا كبيرا على الذين يعانون من أمراض ظاهرة أو خفية مثل ضعف القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

في حالة ارتفاع ضغط الدم، يتعرض القلب إلى جهد إضافي لضخ الدم إلى خلايا الجسم، وفي حالة استمرار هذا الارتفاع في الضغط قد يؤدي إلى تضخم القلب، وفي حالة وجود ارتفاع ضغط دم خفي بدون علاج، أو أن العلاج غير فعال، فيصبح القلب في خطر الإرهاق أو الفشل.

وشملت الدراسة التي تناولت هذه الحالات مابين عامي 1998 و 2013 أكثر من 274000 شخص تتراوح أعمارهم بين ال 50 وال 89 عام لمعرفة العلاقة بين الطقس البارد والأزمات القلبية.

وأظهرت دراسة نشرت في وقت سابق أن هناك إحتمال بمقدار ستة أضعاف لتعرّض الشخص لأزمة قلبية بعد أسبوع من إصابته بعدوى في الرئة أو الحلق.

كما أن الطقس البارد قد يجعل الناس أقل نشاطًا ويزيد من الرغبة الشديدة في الحصول على طعام غني بالدهون مما يؤدي إلى تدهور صحة القلب. ويمكن أن يكون السبب أيضًا هو انخفاض التعرّض لفيتامين "د" خلال أيام الشتاء القصيرة .

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