البطاطس والزبادي لإنقاص الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نصح الأطباء باتباع حمية غذائية تعتمد بشكل أساسي على الزبادي والبطاطس إذ يساعد هذا النظام على حرق الدهون وإنزال الوزن بشكل ملحوظ .

وذلك لأن الزبادي يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف بالإضافة لأنه يعتبر مفيد لعملة الهضم ويساعد على معالجة الإنتفاخ والتخمة وتعزيز عملية الأيض.

وأيضاً تحتوي البطاطس على مواد تساعد على إمتصاص الدهون من الجسم ، وتمد الجسم بمجموعة من المعادن والفيتامينات المهمة للجسم كالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والنحاس بالإضافة الى أنها غنية بفيتامين "ج" وتحتوي على النشويات التي تمد الجسم بالطاقة الضرورية والنشاط.

ويعتمد هذا النظام في أيامه الأربعة الأولى على تناول البطاطس المسلوقة والإعتماد عليها بشكل كامل وفي اليوم الخامس يمكننا إضافة لبن الزبادي الخالي من الدسم والنكهات بالإضافة الى الخضار المسلوقة أو المشوية والقليل من الفاكهة مثل ( العنب ، الموز ، المانجو ، التين) .

أما في اليوم السادس يتم تناول الخضار الطازجة والفواكه كسلطة الخس والسبانخ مع رشة زيت زيتون ، وفي اليوم الأخير يتم تناول البطاطس المسلوقة وزيت الزيتون بالإضافة للبيض المسلوق.

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