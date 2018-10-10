الصحة العالمية: ماليزيا نجحت في منع انتقال الإيدز والزهري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الصحة العالمية)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ماليزيا أول دولة في منطقة غرب المحيط الهادئ، تنجح في منع انتقال فيروسي نقص المناعة البشري (الإيدز) والزهري من الأمهات إلى الأبناء.



وسلمت المنظمة، الإثنين، وزير الصحة الماليزي، ذو الكفل أحمد، شهادة تفيد بذلك، خلال الدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية في غرب المحيط الهادئ للمنظمة، المنعقدة في العاصمة الفلبينية مانيلا، حسبما نقلت صحيفة "مالاي ميل" المحلية.



وقال شين يونغ سو، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ في بيان: "بفضل جهود ماليزيا على مدى السنوات العديدة الماضية، يمكن للآباء الآن ضمان ولادة أطفالهم خالين من فيروسي الإيدز والزهري والانطلاق ببداية صحية في الحياة".



وأضاف: "لم يكن بالإمكان القضاء على ذلك بدون التزام ماليزيا القوي بضمان الوصول إلى خدمات صحية جيدة وبأسعار معقولة لجميع النساء والأطفال والعائلات."



وبدأت ماليزيا في تقديم خدمات الوقاية من انتقال عدوى الإيدز والزهري من الأم إلى الطفل منذ عام 1988، وفقاً لوزارة الصحة.



واليوم، يتم توفير اختبار وعلاج هاذين الفيروسين للأمهات قبل الولادة مجانا في البلاد، حسب المصدر نفسه.

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