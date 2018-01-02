الوزن الزائد قد يسبب الوفاة المبكرة

أخبار الآن | دبي -الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حذّرت دراسة جديدة من الفكرة التي تقول إن الزيادة الطفيفة في الوزن لا تُضر، ونبّهت إلى أن أضرار الوزن الزائد أكثر مما نعتقد. ووَجدت الأبحاث التي جرت في جامعة بريستول البريطانية أنه حتى الزيادة البسيطة في الوزن ترتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة.

واعتمدت الدراسة الجديدة التي نشرتها "إنترناشيونال جورنال أوشف إبديمولوجي" على تحليل البيانات الصحية للآباء وأبنائهم، فتم تحليل بيانات 32 ألف أم وطفل، و27 ألف أب وطفل. وساعدت هذه الطريقة على تحييد تأثير بعض العوامل، وتسليط الضوء على علاقة الوزن بخطر الوفاة المبكرة.



وتوصلت النتائج إلى أن الأضرار التي يسببها الوزن الزائد قد تم التهوين منها بواسطة دراسات سابقة، ما أشاع فكرة أن الزيادة الطفيفة في الوزن لا تضر، وهي فكرة غير صحيحة. وتدق التقارير الطبية الحديثة ناقوس الخطر، فقد ارتفع عدد من يعانون من الوزن الزائد من 105 مليون شخص عام 1975 إلى 641 مليون شخص حول العالم في 2014.

وحثت النتائج من لديهم زيادة طفيفة في الوزن على عدم الاستهانة بالأمر، والعمل على التخلص من هذه الكيلوغرامات الزائدة. وشجّعت من لديه أي درجة من الوزن الزائد على تخفيف وزنه بواسطة التغذية الصحية والنشاط البدني

ويحدث ايضا تمدد الأوردة أو الدوالي عادة أسفل الساقين عندما يتسع قطر الأوردة وتصبح مليئة بالدم. إليك بعض الحقائق عن مشكلة الدوالي تلقي الضوء على الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة بها وطريقة علاجها:

النساء: تصيب الدوالي النساء أكثر من الرجال، وتشير التقارير الطبية إلى أن امرأة من بين كل امرأتين فوق سن الـ 50 ستصاب بدوالي الساقين.

السمنة: يعتقد البعض أن كثرة الوقوف السبب الرئيسي لدوالي الساقين، وعلى الرغم من صحة ذلك جزئياً، إلا أن السمنة والبدانة هي ما تضع ضغطاً على البطن والساقين وتسبب تمدد الأوردة.

العلاج: عندما تصبح الدوالي مؤلمة بشدة تكون الجراحة أفضل وأسرع علاج، كما أنه الأقل ألماً، ولا يترك وراءه ندوباً. تمتاز جراحة الدوالي بأنها من عمليات اليوم الواحد، وهي الأفضل لمرضى السكري والكلى وارتفاع ضغط الدم.

دوالي بلا جراحة: في بعض الحالات لا تحتاج دوالي الساقين علاجاً جراحياً أو غير جراحي، لكن إذا بين الفحص الطبي أنها يمكن أن تسبب تجلّط الدم، ويمكن أن تتحرك هذه الجلطة في اتجاه الرئتين أو القلب قد يهدد ذلك حياة المريض. لذا، استشارة الطبيب واجبة عند ظهور الدوالي لتقدير مدى ضرورة التدخل الطبي.

التخصص الطبي: في كثير من الأحيان لا يعرف الإنسان ما الأخصائي الذي ينبغي استشارته بخصوص الدوالي، وهل يجب أن يستشير جرّاحاً في أول خطوة أو متى؟ عندما تتورّم الدوالي وتصبح مؤلمة ينبغي مراجعة طبيب أو جرّاح متخصص في القلب والشرايين.

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