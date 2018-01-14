خطوات للتغذية السليمة في فترة الامتحانات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من أكتر الفترات العصيبة المليئة بالضغوط والتوتر في كل البيوت هي فترات الامتحانات، ومن أكثر العادات السيئة شيوعا في تلك الفترات هي إهمال الطالب لصحته وتركيز كل اهتمامه على المذاكرة فقط ولكن كل ذلك قد ينعكس عليه بالسلب، فالتغذية في الامتحانات تساعد على إبقاء الذاكرة جيدة وأيضا ممارسة بعض التمارين اليومية الخفيفة تعمل على تجديد الدورة الدموية ومن ثم تنشيط المخ والذاكرة

قد يعتبر بعض الناس أن التوتر في فترة الامتحانات من الأمور السيئه التي تحدث ولكن العكس تماما قد يحدث، فهناك نوع من التوتر الإيجابي الذي يكون بمثابة دافع للطالب للتغلب على الضغوطات والصعاب في تلك الفترة ليبذل قصارى جهده لتحقيق أعلى درجات النجاح ولكن التوتر الزايد سيئ جداً ويجعلك غير قادر على السيطرة على الوضع الراهن.. ولا ننسى أن التوتر بشكل عام ضار للمخ والجسد.

الأشياء التي تضع الطالب تحت الضغط

الخشية من تخييب ظنون الأهل فيه.

الخوف من الدرجات والمنافسة.

الابتعاد بعض الشئ عن الأصدقاء والعائلة.

أحيانا القلق من بعض المصاريف المالية للدراسة.

الخشية من المستقبل وما بعد الامتحان.

الضغط والتوتر الشديد يعرضك للعديد من الأمراض كحب الشباب.

ارتفاع ضغط الدم.

عدم انتظام ضربات القلب.

اضطرابات الدورة الشهرية.

بعض المشاكل للقلب.

فقدان أو زيادة الوزن.

لذلك احرص دائما على تجنب وتفادي التوتر ويمكنك ذلك عن طريق التغذية في الامتحانات ويمكنك أيضا طلب المساعدة أن احتجت لذلك وأهم شئ في ذلك النوم لفترات كافية لتستيقظ في اليوم الثاني و أنت في كامل نشاطك.

أما بالنسبة لـ التغذية في الامتحانات فأغلب الطلاب أثناء فترات الامتحانات يصبح تناول الطعام أخر أولوياتهم ويصب كل التركيز على تناول القهوة والمنباهات اعتقادا منهم أنها ستساعدهم على التركيز أكثر، فالغذاء الصحي يساعد على عمل المخ بكل نشاط بعكس المنبهات أو تناول الوجبات السريعة.

خطوات التغذية في الامتحانات

احرص على تناول وجبات تحتوي على كميات كافية من الفيتامين و الأملاح المعدنية خصوصا الحديد وفيتامين B لأنهم يلعبو دورا هاما في توفير الطاقة الجسدية والعقلية الكافية للدراسة والتركيز، وينصح بتناول اللحوم الحمراء والحبوب والسبانخ لاحتوائهم على كميات عالية من الحديد، أما بالنسبة لفيتامين B فينصح بتناول البيض والمسكرات وحبوب القمح لأنها غنية به.

ومن أهم الأغذيه التي تساعد على التركيز أيضا الأسماك والصويا لأنها تعمل على تحفيز الدماغ وتزوده بالعناصر اللازمة لعمله بكفاءة.

المكملات الغذائية جيدة ولكنها لا تغني عن الوجبات الحقيقة يمكنك تناول برتقالة بدلا من فيتامين سي لأنها تحتوي على بعض العناصر الغذائية الأخرى كالألياف وبيتا كاروتين وبعض المعادن الاخرى، واحرص على تناول بعض الوجبات الخفيفة طوال اليوم كالفاكهة مثل الموز والتفاح أو بعض الخضراوات كالجزر، كل ذلك يمدك بطاقة تساعدك على التركيز أكثر.

تناول الغذاء في فترات منتظمة

احرص دائما على تحديد مواعيد ثابتة للغذاء وتناول دائما بعض الوجبات السريعة فيما بين الوجبات الرئيسية التي لا غني عنها لأنها تمد العقل بالطاقة اللازمة له. قد تجد أن تناولك لـ 3 وجبات رئيسة كبيرة يبطئ من نشاطك ويشعرك بالخمول فيمكنك تقليل الوجبات لتبقى صغيرة ومتوازنة في نفس الوقت.

لا تهمل ابدا وجبة الإفطار واحرص على أن تشتمل على العديد من العناصر الغذائية الأساسية كالكالسيوم والبروتين والألياف، فتناول قطعة من الفاكهة مع كوب من الحليب والحبوب الغذائية كافية بتزويدك بالطاقة اللازمة.

تعد الفاكهة من أهم العناصر الغذائية المفيدة للمخ لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى المواد الغذائية اللازمة، بالإضافة إلى أن سكر الفاكهة يمدك بطاقة نقية.

اهتم بتناول الخضراوات المتنوعة، فكلما كان لون الخضار أغمق احتوى على كمية أكبر من العناصر الغذائية، فمثلا السبانخ غنية بالعناصر الغذائية أكثر من الخس، ومن الخضراوات التي ينصح تناولها أيضا البطاطا الحلوة والبروكلي والفلفل.

الوجبات الخفيفة تمدك بالطاقة أيضا بين الوجبات الرئيسية فاحرص على تناول بعض الوجبات الخفيفة الذكية التي تساعد على تحسنين مستوى الطاقة والدماغ والتي تساعد في البقاء على مستوى السكر في الدم معتدل كالموز وزبدة الفول السوداني والبطاطا.

حاول جمع الوصفات السهلة والمغذية في نفس الوقت فمثلا يمكنك تناول البيض المخفوق مع التوست أو الجبنة، وصفة سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت وتكون بمثابة فاصل بين المذاكرة أثناء تحضيرها.

احرص دائما على شرب السوائل أثناء المذاكرة كالمياه أو بعض العصائر الطازجة واحرص على تقليل نسب الكافيين لأنها تساعد على التوتر والعصبية فيكفيك كوب واحد من القهوة يوميا واستبدله ببعض العصائر أو مخفوق اللبن، أوقات الامتحان أيام عصيبة على الجميع ولكن لا داعي للقلق فلكل مجتهد نصيب احرص على تغذية دماغك جيدا ليعمل بصورة أفضل .

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