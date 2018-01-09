عمل المرأة ليلا يرفع خطر إصابتها بالسرطان بمعدل 19%

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون أن النساء اللواتي يعملن في نوبات ليلية يتعرضن لخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19%.

ووفقاً لموقع صحيفة "دايلى ميل"، البريطانية، أوضح الباحثون أن الشيفتات الليلية للمرأة تعرضها لسرطان الجلد بنسبة 41%، وسرطان الثدي بنسبة 32%، وسرطان المعدة بنسبة 18%.

ووجد الباحثون أن الممرضات اللاتى يعملن فى شيفتات ليلية أكثر عرضة لسرطان الثدي بنسبة 58%، كما كانت لديهن فرصة أعلى بنسبة 35% لسرطان الجهاز الهضمي و 28% من سرطان الرئة.

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وقال الدكتور "شيلي ما" أستاذ علاج الأورام ومتخصص فى طب النوم من جامعة سيتشوان في الصين، "تشير دراستنا إلى أن العمل في النوبة الليلية عامل خطر للسرطان لدى النساء".

وأظهرت الأبحاث السابقة أن التعرض للضوء الاصطناعى في الليل يقلل مستويات الميلاتونين "هرمون النوم" والتي يمكن أن تعطل "الساعة" الداخلية التي تنظم النعاس، كما وجدت الدراسة أن هذا الهرمون يقمع نمو أورام سرطان الثدي.

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ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 61 دراسة مختلفة تشمل ما يقرب من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا وآسيا.

بعد تقسيم المشاركين حسب الموقع، اكتشف الفريق وجود خطر متزايد من سرطان الثدي فقط بين النساء العاملات فى نوبات ليلية في أمريكا الشمالية وأوروبا.