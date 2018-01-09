الميتافورمين والأسبرين يعززان علاج السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



اكتشف باحثون كنديون أن عقار الميتا فورمين الذي يساعد على تحسين فعالية الجسم في استخدام الأنسولين، يمكن أن يبطئ نمو سرطان الثدي ويقضي على مقاومة الخلايا السرطانية للعقاقير، كما كشفت دراسة أخرى أن إضافة الأسبرين إلى عقاقير السرطان يجعل هذه العقاقير فعالة بدرجة أكبر في مكافحة مجموعة من الأورام الخبيثة المقاومة للعلاج بشكل كبير.

ويشمل ذلك سرطان البنكرياس، الرئة، القولون علاوة على سرطان الجلد، مما يجعل استخدام الميتافورمين والأسبرين معاً وسيلة فعالة في علاج الأمراض السرطانية المستعصية،

وفي سياق ذي صلة خلصت دراسة حديثة ايضا الى ان البصل والثوم يقللان من خطر الأورام، لكونهما يحتويان على إنزيمات تمنع من انتشار الخلايا السرطانية وتبطيء من نمو الورم، ويقدر العلماء أن 18 غراما من الثوم في الأسبوع يقلل من احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 30٪ وسرطان المعدة بنسبة 50٪.

كشف علماء الأحياء عن دراسة تفيد بأن البصل والثوم يقللان من خطر الأورام، لكونهما يحتويان على إنزيمات تمنع من انتشار الخلايا السرطانية وتبطيء من نمو الورم، ومن المعروف أن البشر البدائيين كانوا يستخدمون البصل والثوم في النظام الغذائي. إضافة إلى ذلك، فقد تم زراعتهما من قبل البابليين والمصريين القدماء وسبق أن قاموا بإدراجهما في النظام الغذائي وذلك بفضل صفاتهما المفيدة والصحية. وذكر العالم الروماني القديم، بلينيوس، عدة فوائد علاجية للثوم والبصل، منها العلاج من الربو والتهاب الرئتين.

وفي سياق متصل، لاتخلو معظم أطباق سكان البحر الأبيض المتوسط من البصل والثوم، وبحسب تقديرات، يصل استهلاكهما هناك إلى 3 كغم للشخص الواحد في السنة. وأظهرت الدراسة أن سكان المنطقة المذكورة أقل عرضاً لسرطان الأمعاء مقارنة مع سكان المناطق الأخرى من العالم، نقلاً عن OaNews.

ووجد العلماء، بعد إجراء تجارب على أنسجة السرطان، أن إنزيمات الثوم والبصل تعيق من نمو الخلايا السرطانية. ويقدر العلماء أن 18 غراما من الثوم في الأسبوع يقلل من احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 30٪ وسرطان المعدة بنسبة 50٪.

علاوة على ذلك فقد وجد الباحثون، بحسب ما ذكر موقع Mniscience، أن الثوم والبصل يساهمان في إزالة السوائل الزائدة من الجسم، ويحميان من العدوى، ويحدا من التهاب المفاصل، وأيضا يبطآن الشيخوخة، إضافة إلى ذلك، يحتوي البصل والثوم على كمية كبيرة من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم، فضلاً عن فيتامين E، C، تجدر الإشارة إلى أن سرطان الأمعاء يعتبر السبب الرئيسي الثاني للوفيات المرتبطة بأمراض السرطان.

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