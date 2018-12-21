في 7 أيام فقط.. خطة بسيطة تسهم في خسارة وزنكِ بسرعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تطمح كل سيدة بالرشاقة والقوام الجميل، والتميز عن غيرها من النساء بالخصر النحيل. ولذلك، تسعى الكثيرات إلى القيام بالتمارين الرياضية اللازمة بغية حرق الدهون، واتباع حميات غذائية تمكنهم من خسارة الوزن. غير أنّ هناك رجيماً متوازناً وفعالاً يعتمد على السعرات الحرارية ومثالي وغير قاسٍ أبداً.

وبحسب موقع "بولد سكاي"، فإنّه يمكن اتباع هذا الرجيم لمدة 7 أيامٍ لملاحظة الفرق والنتيجة المثالية، شرط الالتزام بتفاصيله.

وإليكِ سيدتي الخطة:

- الإفطار:

- كوب عصير برتقال + بيضة مسلوقة + 1 توست

- بين الإفطار والغداء:

- كوب زنجبيل وقرفة

- الغداء:

- طبق شوربة الخضار+ شريحتان فيليه ديك رومي، أو شريحتان من السمك الفيليه + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء، أو علبة تونة + طبق سلاطة خضراء + 1 قطعة خبز صغيرة.

- بين الغداء والعشاء:

- كوب من القرفة

- العشاء:

- كوب من اللبن

- بعد العشاء:

كوب قرفة بالزنجبيل.

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