إذا كنت في مناسبة.. تجنبي هذه الـ5 مأكولات!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

إذا كنت تحضرين مناسبة مهمة لأشخاص تحبينهم ، فآخر ما تريدين حدوثه هو أن تتسببي لنفسك بالاحراج ، أو أن تخرجي من المناسبة وأنتِ منزعجة ، لذلك نحن هنا سنساعدك ببعض النصائح التي عليك اتباعها في التعامل مع ما يقدم من طعام ، لتمضي سهرتك على ما يرام ..

تجنبي الأطعمة المسببة للروائح

عليك تجنب الأطعمة التي تسبب الروائح الكريهة، خصوصاً إذا كنتِ تعانين من بعض الأمراض المعوية كالقولون أو القرحة، فتجنبي الأطعمة التي تساعد على تحريك المعدة مثل الكرنب والبيض، إضافة إلى الأطعمة التي تترك رائحة سيئة في الفم، مثل البصل والثوم.

انتبهي من الحساسية

من القواعد الهامة في المناسبات تجنبك لتلك الأطعمة أو المشروبات التي قد تسبب لك الحساسية، فذلك سوف يفسد سهرتك وسهرة الآخرين نتيجة قلقهم على حالتك الصحية، فبعض الأطعمة كالفراولة والشوكولاتة قد تشكل لك تهديداً في عدم مراعاتك لما تتحسسين منه.

السكريات والموالح

في حال كنت مريضة سكر أو تعانين من ارتفاع ضغط الدم، فعليك مراعاة الكميات المسموحة لك، كما أن الحضور ليس لديهم خلفية عن مرضك، وقد يصعب عليهم مساعدتك.

المشروبات الغازية

هى خيار سيئ لك أثناء المناسبات، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها أنها قد تسبب لك التجشؤ أو رائحة فم سيئة إذا كنتِ تعانين من قرحة المعدة، لذلك اعتمدي المشروبات الطبيعية، فهي خيار جيد لك.

المنبهات

ابتعدي عنها قدر المستطاع إذا كان الوقت متأخراً، فأنتِ لا تريدين أن تعودي إلى المنزل وتظلي متيقظة طوال الليل تعانين من الأرق، وهناك عدة بدائل أخرى قد تكون متوفرة كتناول المشروبات الخالية من الكافيين.

اقرأ أيضاً :

قشور الفاكهة .. 6 أسرار وفوائد لم تكن تعرفها

مصور يضرب عريساً بحفل زفافه.. والسبب "العروس الصغيرة" (صورة)