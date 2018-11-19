6 أمورٍ لا بدّ منها لتعزيز حياتكِ الزوجية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر المساواة في الحقوق والواجبات في الزوجين أمراً أساسياً في علاقتهما، لأنه ينعكس بشكلٍ إيجابي على عى الحياة الزوجية.

غيرَ أنّه في الكثير من الأحيان، قد تشعر المرأة بأنها لم تحصل على حقوقها كمَا يجب، الأمر الذي يؤدي إلى بروز العديد من الازمات التي تهدّد العلاقة مع زوجها. ولذلك، فقد أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" مجموعة من الحقوق التي يجب أن تطالب المرأة بالحصول عليها، والتي تعتبرُ حقاً لها، لتعيش سعيدةً إلى جانب زوجها، وهي:

1- الحصول على الحب الحقيقي

من حق المرأة أن تحصل على الحب والرعاية من زوجها، وهذا شرطٌ أساسي لا تتنال عنه المرأة أبداً. في طبعها، فإنّ المرأة تحبّ تقدير الزوج لدورها في المنزل، وتحبّ أن تحظى بالحب الكامل والإهتمام.

2- الاستقلالية

تتميز العلاقة الزوجية بالتشاركية بين الزوج والزوجة. غير أنّ هذا الامر لا يجب أن يحرم المرأة من استقلاليتها في الكثير من الأمور التي تعنيها، لاسيما لناحية قراراتٍ تتعلق بحياتها اليومية. فعلى الرغم من أساس التشاركية، إلا أن هذا لا يعني أن تلغى شخصية الزوجة واستقلاليتها، وهذا ما يجب أن يتفهمه الزوج.

3- العمل

عادةً ما تدفع الظروف الإقتصادية بالمرأة إلى العمل، وذلك بغية تحسين الظروف المعيشية وتلبية احتياجات الأسرة الكثيرة. ولذلك، فإنّ على الزوج دورٌ أساس في تقبل عمل زوجته ومساندتها له في تدبر الأمور المعيشية، خصوصاً إذا كان هذا العمل لا يؤثر على واجباتها المنزلية.

4- الاحترام

لا حياة زوجية بدون احترام، فهو الركن الأساسي الذي تقوم عليه العلاقة بين أي طرفين. فمن الطبيعي أن تكون المراة محل احترام زوجها وجميع أفراد الأسرة، إذ أنّ فقدان احترام الرجل لزوجته يؤدي إلى حدوث خلل في العلاقة، ويؤدي إلى انكسارها.

5- المساواة في الواجبات والحقوق

من المهم أن تحصل المرأة على حقوقها، شرط عدم إهمال واجباتها تجاه أسرتها وزوجها. وعليه، فإنّ على المرأة أن تطالب بالحصول على حقوقها وعلى الزوج أن يتفهم هذا الأمر، لأن المساواة بينهما تدعم العلاقة.

6- الحصول على هامش من الحرية

الحصول على هامش من الحرية يتيح للمرأة ممارسة نشاطها الشخصي. فالإنسان لا يمكن أن يعيش في أجواءٍ مليئة بالإلتزامات والمسؤوليات. هذا الهامش من الحرية يتيح لأي شخص التقاط أنفاسه، الامر الذي يعتبر إيجابياً بالنسبة لحياته.

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