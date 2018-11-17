حياتك محطات.. حملة مصرية هدفها التوعية بحقوق النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أطلق المجلس القومى المصري للمرأة، حملة توعية إعلامية تحمل شعار «حياتك محطات ..متخليش محطة توقفك» داخل بعض المحطات المحورية بمترو الأنفاق وهى محطات؛ العتبة، ورمسيس، و العباسية، وجامعة القاهرة؛ وذلك ضمن مشروع دعم تنفيذ إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وتركز الحملة على أربعة موضوعات أساسية؛ أولها التحرش، من خلال عرض عقوبة المتحرش وحث الفتيات على التصرف بإيجابية من خلال الإبلاغ وتحرير محضر في حالة التعرض لحادث تحرش.

والموضوع الثانى هو الزواج المبكر، والرسائل فى هذا الموضوع موجهة للمجتمع ولكل من الأب والأم؛ للتأكيد على أنه من غير المقبول إجبار الفتيات على الزواج المبكر، وحرمانهن من حقهن فى اختيار شريك الحياة، كما أنه يعرضهن إلى العديد من المخاطر الصحية.

والموضوع الثالث للحملة، هو رسالة للفتيات بعنوان «كونى منتجة»، ويستهدف مشاركة المرأة في قوة العمل حتى تكون عضو منتج بالمجتمع، فالدول لا تتقدم بنصف المجتمع فقط،

والموضوع الرابع والأخير فى الحملة حول الصحة الإنجابية والتأكيد على أن صحة المرأة هى سر قوتها.

وتتضمن الحملة، جزء تفاعلى من خلال عرض مجموعة «ملصقات إعلانية»، داخل محطات المترو تتضمن أحلام المرأة وتتعلق بالعمل أو الزواج أو الدراسة أو السفر وغيرها.

مصدر الصور: @ElwatanNews

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