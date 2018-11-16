جومانا مراد تصرح: لن اتراجع عن الإنجاب في أمريكا..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضح مصدر مقرب من الفنانة السورية جومانا مراد: "إنها لن تتراجع عن إنجاب طفلها الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم منح المواليد الأجانب الجنسية الأمريكية.

كما يذكر أن جومانا أعلنت أنها اختارت “محمد” اسماً لمولودها الأول من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو.

وأضاف المصدر ، أن مراد اختارت الإنجاب في أمريكا لمتابعتها الطبية مع طبيبها المشرف على حالتها هناك، وليس سعياً منها لحصول طفلها على الجنسية الأمريكية، لافتاً المصدر أن جومانا متواجدة حالياً في لندن.



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