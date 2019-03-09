مسلسل "عائلة سيمبسون" يعود الى الواجهة بسبب مايكل جاكسون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بين الحين والآخر، يعود مسلسل "عائلة سيمبسون" الشهير الى الواجهة من جديد، وهذه المرة عاد من بوابة مايكل جاكسون.

وفي التفاصيل، أعلن منتج مسلسل "عائلة سيمبسون" جيمس إل. بروكس عن قراره بسحب حلقة قديمة من المسلسل يظهر فيها صوت المغني الراحل مايكل جاكسون.

ففي احدى الحلقات من الموسم الثالث من "عائلة سيمبسون" يظهر مايكل جاكسون صوته حيث جسد شخصية مريض في مستشفى للأمراض النفسية يعتقد أنه نجم بوب.

وأخذ المنتج هذا القرار بعد صدور فيلم وثائقي تحت اسم "Leaving Neverland" يتحدّث عن ارتكاب نجم موسيقى البوب الراحل انتهاكات بحق أطفال.

مصدر الصور: aljaras

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