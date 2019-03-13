صور وزيرة ألمانيا تجتاح مواقع التواصل.. تفاعلات بالآلاف!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لاقت الصور التي تم تداولها لوزيرة الدولة الألمانية لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب فرانزيسكا جيفي، خلال احتفالها بـ"يوم المرأة العالمي" بمشاركة عمال النظافة في جمع القمامة، تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، فإنّ جيفي قامت مع عمال شركات النظافة في جمع القمامة من أمام المنازل، ووضعها في الشاحنات المخصصة لنقل النفايات. وفاجأت الوزيرة المواطنين بوجودها وبقيامها بجمع النفايات، وقد ارتدت الزي المخصص لعمال النظافة، وبدت في غاية السعادة.

وعبر موقع "فيسبوك"، فقد نشرَت صفحة "أخبار الآن" مجموعة من الصور لجولة الوزيرة، وقد تفاعل معها أكثر من 16 ألف متابع، فيما علق 765 شخصاً، فيما تمّت مشاركة المنشور لـ1771 مرة.

أمّا أبرز التعليقات، فأتت مرحبة بهذه الخطوة للوزيرة. فقد قال أحد المستخدمين أن "الأعمال نبيلة و حسن الخلق في الإنسان هي مقياس التي تعطي المكان الأعلى و الإحترام لما يقدمه للمجتمع أما فى مايخص الدين كل وحد بينه و ما يؤمن به".

كذلك، قال آخر: "الانسانية: غريزة داخلية و سلوك تكمن في مدى تفتح الشعوب ".

مصدر الصور: فيسبوك - أخبار الآن

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