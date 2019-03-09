تعرفوا إلى ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب للعام 2019

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توّجت مجموعة "أوزون" للبيئة والخدمات، أمس الجمعة، الفتاة حسناء فردوس (22 عاماً)، ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب لعالم 2019 خلفاً لسناء معطاط (25 عاماً)، وذلك في احتفال ضخم حضره حشد من الوجوه الفنية والإعلامية وسفراء دول أفريقية.

وكانت المجموعة اختارت فردوس التي تعمل في مدينة صفرو المغربية، ملكة لجمال عاملات النظافة في البلاد، في حين تمّ اختيار ميمونة تراوري من العاصمة الماليمة باماكو، ملكة جمال عاملات النظافة في إفريقيا. وكانت المرأة المغربية دخلت في مجال عمال النظافة منذ العام 2009، بعدما كان حكراً على الرجال.

وفي أول تعليق لها، قالت فردوس أنّها "تفتخر باللقب وتفتخر أكثر بعملها عاملة نظافة، فهي مهنة شريفة ونبيلة". من جهتها، أعربت ميمونة عن سعادتها باللقب، وقالت: "حصلت على شهادة جامعية في 2009 وانتظرت إلى 2015، إلى حين انطلاق شركة أوزون بدولتي مالي لألتحق بسوق العمل، فأوزون أنقدتني وأنا ممتنة لكل المسؤولين والعاملين فيها".

(صحيفة النهار المصرية)

(صحافتي)

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