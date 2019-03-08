كيف تحتفل كل دولة بـ "يوم المرأة العالمي"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (منى عواد)

تجري الإحتفالات بـ "يوم المرأة العالمي" في 8 مارس من كل عام في جميع أنحاء العالم، لكنَّ كلَّ بلدٍ لديه طريقة مختلفة.

في الصين، تمنح العديد من الشركات للموظفات نصف يوم العمل كعطلة، بحيث تستطيع النساء قضاء فترة ما بعد الظهيرة للإحتفال، وعلى غرار عيد الحب يعدّ اليوم العالمي للمرأة في الصين فرصة لتقديم الهدايا تعبيراً عن الحب للنساء.

أما في إيطاليا، يتم الاحتفال به بتبادل أزهار الميموسا، وليس واضحاً بالضبط من أين أتى هذا التقليد، ويعتقد أنه بدأ في روما بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي الولايات المتحدة، شهر مارس/آذار هو شهر المرأة، وجرت العادة أن يصدر إعلان رئاسي كل عام للاحتفاء بإنجازات المرأة الأمريكية.

يُحتفل في المملكة المتحدة باليوم العالمي للمرأة بطرق عدة، مع التركيز بشكل خاص على زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية التي تؤثر على المرأة، وتجري العديد من الأحداث في جميع أنحاء البلاد هذا العام تقديراً لليوم العالمي للمرأة بهدف جمع الأموال لمؤسسات خيرية محددة مكرسة لحقوق المرأة.

في العام الماضي في إسبانيا، احتفلت أكثر من خمسة ملايين عاملة باليوم العالمي للمرأة من خلال إضراب تاريخي دام 24 ساعة للاحتجاج على فجوة الأجور بين الجنسين والعنف المنزلي والتمييز الجنسي في مكان العمل، وتم الحشد في جميع أنحاء البلاد في أكثر من 200 موقع، وتم تشجيع المنظمين المشاركين على عدم إنفاق أي أموال في هذا اليوم وعدم المشاركة في أي أعمال منزلية، وفي هذا العام من المتوقع تنظيم احتجاجات مماثلة من قبل المنظمة النسوية The 8M Commission.

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