إليكم أبرز النساء الرائدات في المملكة العربية السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص)

أصبحت الكثير من النساء السعوديات رائدات في العديد من المجالات، وتمكنّ الكثير منهن من الوصول الى مراكز متقدمة محلياً وعالمياً، كما ساهمن في دفع عجلة التطور و التقدم وفقا لتخصصاتهن و مهامهن العلمية المختلفة.

وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة سنعرفكم إلى أبرز النساء الرائدات في المملكة العربية السعودية

- الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير منذ 23 فبراير 2019. وهي أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة. ترأست الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة السعودية في أغسطس 2016.

- لبنى العليان

هي أول إمرأة سعودية يتم انتخابها كعضو مجلس إدارة في البنك السعودي الهولندي، وتكون منتدبة عن شركة العليان المالية التي تشغل فيها منصب الرئيسة التنفيذية.

- حياة سندي

هي عالمة وباحثة صاحبة مشروع التشخيص للجميع، وأول امرأة عربية تحصل على الدكتوراه في التقنية الحيوية من جامعة كامبردج استطاعت أن تتوصل إلى العديد من الاختراعات العلمية المهمة جعلتها تتبوأ مكانة علمية عالمية رفيعة، وكان من أهمها اختراع مجس للموجات الصوتية والمغناطيسية، يمكنه تحديد الدواء المطلوب لجسم الإنسان، كما يساعد رواد الفضاء على مراقبة معدلات السكر، ومستوى ضغط الدم في أجسامهم، وله تطبيقات متعددة في نواح مختلفة للصناعات الدوائية، وفحوصات الجينات والحمض النووي الخاصة بالأمراض الوراثية، وكذلك المشاريع البحثية لحماية البيئة وقياس الغازات السامة.

- نبيلة التونسي

هي مهندسة في شركة أرامكو السعودية. وتشغل حاليا منصب كبير المهندسين. شغلت سابقا منصب مديرة قطاع الهندسة في مشروع مصفاة رأس تنورة العملاق الذي يبلغ تكلفته 25 مليار دولار. وأختيرت نبيلة التونسي ضمن قائمة أفضل 25 امرأة ذات أثر فعال في إدارة المشاريع على مستوى العالم لعام 2006 من قبل معهد إدارة المشاريع الأمريكي، الذي يضم 200 ألف عضو من جميع أنحاء العالم.

- ريم اسعد

ريم اسعد محللة استثمارية و كاتبة اقتصادية و أكاديمية، حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال تخصص الاستثمار من جامعة نورثيسترن ببوسطن، وهي من أشهر النساء السعوديات اللاتي تعملن على تمكين المرأة في المجتمع السعودي.

- هيفاء المنصور

هي أول مخرجة سينمائية سعودية. ولها أفلام تسلط الضوء على الانفتاح السعودي. من مواليد الأحساء وأصولها من الزلفي في نجد، والدها هو الشاعر السعودي والمفكر السعودي عبد الرحمن المنصور والدتها بهية حمد الصويغ و شقيقتها الفنانة التشكيلية هند المنصور. درست الأدب الإنجليزي المقارن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرجت عام 1997 لتلتحق بالعمل الوظيفي وقد كانت السينما دائماً شغفاً كبيراً بالنسبة لها. تلقت تشجيعاً كبيراً من أهلها. أنهت درجة الماجستير في الفيلم و النقد السينمائي من جامعة سيدني عام 2009. صورت أول فيلم سعودي طويل يتم تصويرة داخل المملكة وأول فيلم يمثل السعودية في سباق الأوسكار.

- غادة المطيري

هي عالمة ومخترعة وسيدة أعمال، ولدت في 1 نوفمبر 1976 في بورتلاند، بولاية أوريغون، الولايات المتحدة لأبوين سعوديين، وهي أستاذ الكيمياء الصيدلية. وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو. والمدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد هندسة الطب في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو. ويتركز عملها على الطب النانوي، وتقنية النانو، والكيمياء والعلوم البوليمرية. الأستاذة المطيري تحمل زمالة كافلي 2016 وحصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة الابتكارات الجديدة لمدير المعاهد الوطنية للصحة في عام 2009 لعملها على "استراتيجيات الاستجابة المضخمة كيميائيا للعلوم الطبية".

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