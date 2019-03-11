ماذا يتمنى الرجل في شريكة حياته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، بدأت رشا سليمان بثاً مباشراً على صفحة أخبار الآن على فيسبوك، لتسأل المتابعين الرجال عن ما يتمنونه في شريكة حياتهم.

البث شاهده أكثر من 18 الف متابع، بينما أعجب به أكثر من 500 شخص، وعلق أكثر من 1000 متابع حول الموضوع ، نستعرض هنا بعض الآراء:

Sameh Adel

" الراجل بيحب المراه تكون فيها كل حاجه الجمال الانوثه الحب الاخلاق الصديقه حتي لا ينظر الي الخارج "

عنود العراقي

" ان تكون انثى بحضوره ورجل في غيابه وان تكون قادرة على ان هي الاب والام اذا لزم الامر وان تكون قادرة على اخذ القرار الذي يناسبها وواثقة من نفسها وتحافظ على كرامتها "

Hamza Karkich

"الصفات التي يجب ان تكون مؤمنة وأخلاقية و محبوبة .."

Mohamed Gomaa

"تكون متدينه وجميله وغنيه،،الغناء ليس أساسيا لكن شيء اضافي"

محمد العبدلي

" أول صفة هي الصدق، لغة عفوا-بمعنى تعرف كيف تتراجع عن خطئها، المروءة والحياء "

Mastar Karlage

"مجنونة وغيورة جدا وعنيدة"

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