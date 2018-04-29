أكثر الكائنات تهديدا للإنسان في العالم .. القرش أقلها خطرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

يأتي سمك القرش الخطير في المركز الأخير في قائمة الحيوانات الأكثر تهديدا للإنسان في العالم والتي تضم 15 مركزا حصل الإنسان نفسه على الثاني فيها واقتنص كائن صغير جدا المركز الأول فيها.

نشر موقع ساينس آلارت تقريرا لليديا رامزي من مجلة بيزنس إنسايدر كتبت فيه تقريرها عن الحالات المسجلة المؤكد لوفاة آدميين وكان هذا الترتيب التنازلي لها:

القرش - المركز 15

وقد سجلت في العام 2014 ثلاث حالات وفاة بسبب هجمات القرش، ارتفعت في 2015 إلى ستة فقط.

الذئاب - المركز 14

وفقا للحالات المسجلة لهجوم قطيع من الذئاب على بشر وانتهت بمقتل بشري فإن المعدل على مدار الخمسين عاما الماضيين فأنها مسؤولة عن مقتل 10 أشخاص كل عام، وسجلت أغلب الحالات بين أوروبا وأمريكا وبعض مناطق الهند.

الأسود - المركز 13

لا تسمح الظروف الطبيعية لاختلاط الأسود بالبشر، إلا أن الحالات المسجلة في عام 2005 للأشخاص الذين قتلتهم أسود منذ عام 1990 انتهت لمسؤولية القطط الكبيرة عن قتل 22 شخصا كل عام.

الأفيال 12

الصورة النمطية عن تلك الحيوانات المهيبة أنها وديعة ولا تبادر للعنف، إلا أن موسم التزاوج يحولها إلى أداة قتل سجلت باسمها نحو 500 في العام.

أفراس النهر 11

فك فرس النهر قادر على سحق عظام الإنسان البالغ في قضمة واحدة، ويتصدرون قائمة الحيوانات القاتلة في إفريقيا، وسجلت أكثر حالات القتل في هجوم لأفراس النهر على المراكب الصغيرة، إذ تراها تحديا لسيطرتها على المياه، وسجلت باسمها نحو 500 حالة قتل.

الدودة الشريطية 10

الدودة الشريطية أو Tapeworm عبارة عن طفيليات معوية تشبه شريط القياس وتحتاج للعيش داخل الحيوان بما فيه الإنسان كي تتمكن من البقاء على قيد الحياة، ومسؤولة عن وفاة 700 شخص سنويا.

التماسيح 9

الحالات المسجلة باسم التماسيح سنويا تصل إلى ألف بشري يخسرون حياتهم بسبب هجمات تلك الزواحف، وتتركز أغلبها في إفريقيا.

ثعبان البطن 8

الإسكارس أو ثعبان البطن، جنس من الديدان الطفيلية من شعبة الخيطيات، ويعيش في الأمعاء الدقاق، ويسلب المصاب به كثيراً من غذائه وينتهي حال عدم علاجه إلى وفاة المريض، وسجل باسمها نحو 4500 وفاة بشرية سنويا.

ذبابة التسي تسي 7

مع التقدم في علاج المرض المسؤولة عنه تتراجع خطورة هذه الذبابة التي سجلت باسمها نحو عشرة آلاف وفاة.

البقيات القاتلة 6

تعرف بالرضوفيات أو Assassin bugs وهي عبارة عن توزيعة كبيرة لفصيلة من الحشرات الضارة في رتيبة متغايرات

الأجنحة وتضم نحو 700 نوعا، وسجل باسمها 12 ألف وفاة بشرية سنويا.

حلزونات المياه العذبة 5

لا تبدو في حد ذاتها خطيرة على الإطلاق، لكنها تحمل ديدان تتسبب في إصابة من يلمسها بمغص مؤلم في البطن يصاحبه نزيف في الإخراج والتبول ينتهي بالوفاة، وكان هذا سيناريو وفاة نحو عشرين ألف شخصا.

الكلاب 4

نعم، الصديق الوفي للإنسان حجز مركزا متقدما في القائمة بنحو 35 ألف حالة سنويا بسبب ما يؤدي له عقر كلب مصاب بداء الكلب لشخص ما، وذكرت مؤسسة الصحة العالمية أن نحو 35 ألف شخصا فقدوا حياتهم بسبب إصابتهم بداء الكلب وتسبب في إصابة نحو 99٪ كلب.

الثعابين والحيات 3

تقتل الثعابين والحيات نحو مائة ألف سنويا بحسب إحصائية عالمية سجلت في 2015.

الإنسان 2

الإنسان عدو نفسه، جملة فلسفية تبرزها هذه القائمة كحقيقة بتسجيل مسؤولية الإنسان عن مقتل 437 ألف شخص سنويا، وهذه الإحصائية مسجلة عام 2012، وهذه الحالات مسجلة للقتل المباشر، بعديا عن ضحايا النزاعات المسلحة.

البعوض 1

المركز الأول احتله أقل المتسابقين حجما، تنقل أنواع البعوض أمراضا مختلفة كانت مسؤولة عن مقتل نحول 750 ألف شخص، وبين أنواع البعوض المختلفة تأتي بعوضة الملاريا في المركز الأول بمسؤوليتها عن 37٪ من ضحايا البعوض.