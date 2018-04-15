قطار هارب يحمل ألف راكب يسافر أميالا دون محرك

أخبار الآن | اوديشا - الهند - (وكالات)



في مشهدٍ من أفلامِ سينما هوليوود، سافرَ قطارٌ على متنهِ 1000 راكب أميالا في غربِ الهند دونَ محرك، متجاوزا المحطات دونَ توقف، مما دفع الحكومة لفتح تحقيق وإقالة 7 موظفين.

وانزلق القطار الذي كان في طريقه الى ولاية شرق البلاد مسافة 7 أميال قبل اندفاع العاملين لاستخدام إيقاف الطوارئ.

وبدأ الأمر عندما كان يستعد عمال القطار لربط محرك جديد بالقطار، لكنهم أهملوا استخدام فرامل الانزلاق، مما تسبب في تحرك القطار أثناء وقوفه في المحطة دون محرك.

ومع تزاحم المهندسين ومراقبي خطوط السكة الحديد لإخلاء القضبان من أي قطارات أخرى قد تواجه القطار الهارب، فإن الألف راكب على متنه دخلوا في نوبة فزع وصراخ، خوفا على حياتهم، بينما أخرج المارة هواتفهم للتصوير، بينما يتحرك القطار بين المحطتين.

وأخيرا، توقف القطار الهارب دون محرك، حيث تمكن مشغلو القطار من استخدام فرامل الطوارئ، كما استخدم عمال المحطة ألواحا خشبية على القضبان لإيقافه.

وردا على الحادث، أكد جايديب جوبتا المدير في الشركة الهندية المسؤولة عن القطارات أن السلامة هي الهدف الأسمى للشركة ولا يمكن التنازل عنها، معلنا عن شن الشركة حملة للسلامة وتعليق عمل 7 موظفين وفتح تحقيق في الواقعة.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو ضحايا بين الركاب، في حين وصل القطار إلى وجهته الأخيرة متأخرا ساعتين.

وتعد القطارات في الهند خطرة إلى حد كبير، حيث لقي 30 ألف هندي حتفهم في 2015 جراء حوادث القطارات، وفي أغسطس/آب الماضي لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 40 آخرون عندما انحرف قطار عن القضبان.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد بميزانية 134 مليار دولار أمريكي لتطوير شبكة القطارات الهندية و20 مليار دولار أخرى لإجراء تحسينات للسلامة والأمان.

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