أمطار متفرقة في الإمارات وبَرَد في السعودية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورا لتساقط الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، بعضها في العاصمة أبوظبي.

وأشار إلى أن البلاد تتعرض إلى طقس غير مستقر، حيث تزداد كميات السحب من حين إلى آخر على مناطق متفرقة قد تكون ركامية أحيانا، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة .

ودعا مرتادي البحر في الخليج العربي وبحر عمان إلى أخذ الحيطة حتى الساعة 9 من مساء الأحد، على خلفية اضطراب الموج بالخليج العربي وبحر عمان بسبب تأثرهما بالسحب الركامية التي يصاحبها سقوط أمطار مع رياح نشطة السرعة والتي تكون قوية أحيانا.

لا تفوّت مشاهدة يخوت وقوارب يتم طرحها فقط في دبي

السعودية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو تظهر سقوطا كثيفا للبرد في مناطق غربي البلاد، فيما سقطت الأمطار على مناطق أخرى في البلاد.

وتوقعت الأرصاد السعودية أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.

وتوقعت أيضا أن تنخفض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة، مشيرة إلى احتمال تكون الضباب في الصباح على الأجزاء الشمالية للمملكة.

للمزيد

أول تصميم لهايبرلوب الرابط بين أبوظبي ودبي

تدشين "صرح زايد المؤسس" الإثنين 26 فبراير