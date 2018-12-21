بالتفاصيل.. ساعة "آبل ووتش" تنقذ رجلاً من أزمة قلبية مميتة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ساعدت ساعة "آبل ووتش" الذكية على إنقاذ حياة رجل يدعى "إد دنتيل"، بعدما كشفت أنّه يعاني من أزمةٍ قلبية.

وفي التفاصيل التي كشفتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "دنتيل البالغ من العمر 46 عاماً، كان يمكث في منزله في ريتشموند بولاية فرجينيا، الخميس الماضي. وبعد أنّ قام بتحديث كامل في برامج ساعته الذكية من طراز آبل ووتش، قام دنتيل بتحميل تطبيق تخطيط ضربات القلب الذي كشف له أنها بلغت 140 نبضة في الدقيقة، علماً أنّ المعدل الطبيعي لضربات القلب لدى الإنسان تتراوح بين 60 و100 نبضة في الدقيقة".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "دنتيل تناسى الأمر لاعتقاده أنّ الأمر ليس خطيراً. لكنه في صباح اليوم التالي وجد أن ساعته أعطته النتيجة ذاتها. وعندها، عمد إلى تجريب الساعة على زوجته وطفلته، وإذ النتيجة أتت طبيعية ومغايرة لنتيجته".

وبحسب "ديلي ميل"، توجّه دنتيل مباشرة إلى طبيب متخصص بأمراض القلب، حيث تبين أنه مصاب بـ "الرجفان الأذيني" وهو نوع خطير من إيقاع القلب غير الطبيعي، ما قد يؤدي في الكثير من الحالات إلى تجلط الدم والإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية قاتلة. وشكّل هذا الأمر بالنسبة للرجل صدمة كبيرة، إذ أنه لم يعانِ بتاتاً من مشاكل في القلب، كما أنه يواظب على ممارسة الرياضة باستمرار، لا سيما رياضات التايكوندو والتزلج وركوب الدراجة.

وإثر ذلك، تلقى دنتيل العلاج اللازم، الذي أدى إلى انخفاض ضربات قلبه من 140 إلى 75 ضربة في الدقيقة، ومن المقرر أن يجري فحوصات إضافية للتأكد من استقرار حالته الصحية.

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