مسن روسي عمره 93 يحرز لقبا عالميا في السباحة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيستي )

الرياضة ليس لها عمر محدد ، لأن قدرات الإنسان ليس لها حدود .. رجل روسي مسن يبلغ من العمر 93 عاما أكد هذه الحقيقة عندما فاز للمرة الخامسة بالمركز الأول في بطولة السباحة العالمية المخصصة لكبار السن.

وحول مشاركته في المسابقة قال أناتولي ليسيتسكي: "أنا فخور جدا بهذا الإنجاز، وخصوصا أن أكبر المتسابقين الآخرين كان عمره 85 عاما، أي أصغر مني بسنوات، كان أمرا ممتعا وراقيا، سأحاول أن أستمر على هذه الوتيرة وأتابع حياتي بنشاط".

وبدأ أناتولي بممارسة الرياضة منذ الصغر، وحاز أول ميدالية في السباحة بعمر 11 عاما، ويمارس حتى اليوم العديد من الرياضات كالتزلج والجري، ويحرص على المشي والقيام بتمارين اللياقة البدنية يوميا.

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