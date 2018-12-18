غوغل يعتزم إنفاق مليار دولار لإنشاء مقر جديد في نيويورك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

صرح محرك البحث غوغل المملوك لشركة ألفابيت يوم الاثنين أن الموقع سيستثمر ما يفوق المليار دولار لإنشاء مقر جديد في مدينة نيويورك ، فيما يتوسع في وجوده في ممر التكنولوجيا في المدينة على ضفة نهر هدسون.

ومن المقرر أن يكون المقر الجديد المؤجَر الذي تـَفوق مساحته 1.7 مليون قدم مربعة الموقع الأساسي لمؤسسة الأعمال العالمية لغوغل .

ويأتي ذلك بعد أن اختارت أمازون نيويورك لتكون مقرها الثاني.

وأعلنت شركة غوغل في مارس آذار شراء سوق تشيلسي في مانهاتن في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.



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