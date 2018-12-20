دراسة حديثة تكشف الآثار السلبية للأنانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

- الأشخاص الأنانيون يكسبون مالا وينجبون أطفالا أقل من سواهم.

- النتائج خلصت إليها دراسة تناولت نماذج من شتى أنحاء العالم.

- الإيثار المعتدل هو سر النجاح، فالأنانية المفرطة والإيثار المفرط يفضيان الى ذات النتيجة.

إذا كنت تفكر في التخلي عن روح الإيثار لديك وتصبح أنانيا ظنا منك بأن الأمر سيجلب عليك نفعا أكبر، فكر مليا قبل ذلك وأقرأ هذه الدراسة التي تلخص أضرار التفكير الأناني عليك.

فقد وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الأنانيين، يكسبون أموالا أقل من نظرائهم الذين يفكرون بشكل معتدل حيال الأمور النفعية. كما تضعف فرص الأنانيين بإنجاب الأطفال أو فلنقل أنهم ينجبون أطفالا أقل من الباقين. وفقا لموقع "businessinsider".

وقد لا يكون أي من هذين الأمرين سلبيًا بطبيعته، ولكن الأمر المثير للاهتمام هو الصلة الوثيقة التي استنبطتها الدراسة بين الأنانية وانخفاض الدخل وهذا ما لا يتفق مع العرف السائد بأن الأنانية تزيد حظ صاحبها في الثراء أو الإكتفاء المادي.

الدراسة، التي نشرت في مجلة "JPSP"، تناول من خلالها الباحثون في السويد والولايات المتحدة بيانات المسح على ما يقرب من 60،000 شخص في الولايات المتحدة وأوروبا.

واعتمدت الدراسة على قياس المشاعر الإيجابية، فقد ركز الباحثون على الدوافع الاجتماعية الخيرية، مثل الاعتقاد بأن الناس يجب أن يكونوا مستعدين لمساعدة الفقراء والمحتاجين بالإضافة إلى السلوك الاجتماعي الإيجابي، مثل التبرع بالمال للأعمال أو الجمعيات الخيرية.

وأظهرت النتائج أن أكثر الناس إيجابية وسعادة وإنتاجا ونجاحا في الحياة هم الأقل أنانية، والملفت في الدراسة هو أن درجة الانفاق المقصودة لتحقيق النجاح المادي والمعنوي، توافِق الإعتدال، ولا تعني بتاتا، التخلي عن التفكير في الذات وإكسابها نوعا من الرفاهية.

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مصدر الصورة: موقع "businessinsider"