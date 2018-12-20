سيدتي.. احذري من قدرات صديقات السوء في تدمير البيوت (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في جلسات النساء غالباً ما يكون الزوج محور الحديث بالـنقد والشكوى والتبادل للخبرات والحيل من أجل التعامل مع هذا الزوج الذي لا يقدر كل ما تقدمه زوجته له ، ومن هذه الجلسات تعود المرأة لبيتها مشحونة ضد زوجها ، مما يتسبب بحدوث مشاكل ، على الرغم من أن هذا الاعتقاد ليس إلا ملخص مشاهدات يومية إلا أن العلم اليوم يثبت هذا .

فقد كشفت مجموعة دولية من العلماء رابطة وثيقة بين علاقة الزوج بصديقات شريكة حياته، لها تأثير على قوة الزواج.

وذكرت الدراسة التي نشرت على موقع "Planet Today"، أن الخبراء درسوا علاقة 373 حالة زواج لفترة امتدت 16 عاما.

وانتهت الحياة الزوجية المشتركة خلال مدة الدراسة لـ 46% من الحالات المدروسة، وتبين أن علاقة الزوج في حالات الانفصال كانت سيئة جدا مع صديقات زوجته.

ويعتقد العلماء أن هذا الوضع يمكن تفسيره بعدة أسباب، أولها أن الزوجة غالبا ما تناقش مع صديقاتها المشاكل الأسرية، ما يؤدي غالبا إلى تدهور العلاقة مع زوجها.

وقد يكون السبب الآخر في تدهور العلاقات الأسرية نقد الصديقات للزوج، ما يفضي إلى مشاجرات ومشكلات عائلية.

والسبب الثالث في تدهور الحياة الزوجية، وفقا للباحثين، هو عدم تقبل الزوج لصديقات الزوجة ما يؤدي لمراجعة الحسابات في علاقته بزوجته أيضا.

اقرأ أيضاً :

200 حالة طلاق في بريطانيا بسبب واحدة من أشهر ألعاب "الفيديو"

الزواج في سن مبكر يقلل احتمال الطلاق