10 حيل ذكية تجعل من السفر مع الأطفال مهمة ليست مستحيلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( برايت سايد )

إذا كنت من عشاق السفر ،فأنت بالتأكيد لن تتخلى عن شغفك باكتشاف العالم لمجرد أنك أصبحت أباً أو أماً ، البعض يجعل من السفر نمط حياة تعتاده الأسرة بأكملها ، لكن آخرون ، بعد أن يرزقوا بالأطفال يتجنبون مغادرة المنزل في رحلات طويلة تجنباً لعراك الأطفال في السيارة والصراخ والبكاء ، وكل الأمور الأخرى المزعجة التي قد تعكر صفو رحلة جميلة

موقع برايت سايد جمع 10 حيل ذكية يمكن أن تجعل من السفر رحلة ممتعة حتى بوجود أطفال ..

1. في حال لم ينجح الحوار ، ابني حاجزاً ..

العلماء يقولون أن الحوار يفترض أن يجدي لحل المشاجرات التي تحدث في المقعد الخلفي أثناء رحلة بالسيارة ، لكن في حال فشل الحوار اليك هذا الحل ، جهز لوحين من الورق المقوى" الكرتون " وقصها بحيث تناسب قياسات سيارتك ، ولا تنسَ ترك فتحة لأيديهم حتى يثباتها بها .

2. ابتكر مكاناً مناسباِ للنوم

عدم القدرة على النوم في الرحلات الطويلة قد يسبب تعكر المزاج لدى أطفالك ، يمكنك تجهيز فراش متنقل للنوم ، يمكن أن تجده في السوبر ماركت ، عبر نفخه بالهواء يصبح لديك سرير مريح للنوم في أي وقت.

3. استخدم زيوتاً طبيعية معطرة

في الطائرات ، غالبا ما تنسد آذان الأطفال بفعل الضغط . لمساعدة الطفل على تجنب الألم في الأذن ، استفد من قوة الزيوت العطرية. مجرد فرك قطرة صغيرة من زيوت اللبان واللافندر بالقرب من آذانهم قبل الهبوط والاقلاع سيتوقف الألم .

4. فكر خارج الصندوق



تمثل رحلة طويلة أو رحلة طيران تحديًا حقيقيًا للصغار - فالرسم والقراءة ليسا مريحين في السيارة! ولا يكون غناء الأغاني دائمًا مقبولًا في الأماكن العامة. وبالتالي ، فإن أفضل نشاط للقيام به هو مشاهدة الرسوم المتحركة أو الأفلام أو البرامج التعليمية. أنت في حاجة إلى جهاز لوحي ، غلاف ورقة شفاف، مثقبة و رباط حذاء.

فقط ضع الجهاز اللوحي في غلاف الورق الشفاف واربطه في الجزء الخلفي من المقعد الأمامي.

5.طاولة السيارة

لا أحد يحب أن تتسخ سياراته ، اليكم هذه الطاولة التي يمكن أن تعلق على مقعد السيارة المخصص للأطفال ، يمكن أن يأكل عليها دون أن يوسخ المقعد والسيارة ، وسيسهل غسلها ، كما أنها يمكن أن تستخدم للوضع الألعاب عليها وبها جيوب عملية متعددة الأغراض .

6. خذ معك ستارة الحمام دائماً

اجلب معك ستارة الحمام معك إذا كنت ستخرج مع أطفالك في رحلة إلى الشاطئ ، فبها يمكنك صنع بركة سباحة صغيرة يستمتع بها الأطفال والعائلة بأكملها .

كل ما عليك هو حفر حفرة دائرية عميقة حسب رغبتك ووضع الستارة فيها وتثبيت أطرافها بدفنها تحت الرمال .

7. انس أمر عربة الأطفال واليك هذا الابتكار الثوري

اليك هذا الحل رائع للتجول في رحلات لا تريد فيها حمل عربة طفلك ، وتخيل مدى السعادة التي سيكون فيها طفلك وهو يشاهد العالم من فوق كتفيك .

8. لا تنسَ كتابة رقمك على رسغ طفلك

يتوفر الآن في المحلات وشم مؤقت يمكنك طبع رقمك عليه ووضعه على رسغ طفلك ، حتى لا يضيع طفلك ويسهل العثور عليه .

9. احمل طفلك بالطريقة الصحيحة

حمالة الطفل التي تأتي كوشاح هي من أفضل أنواع حمالات الأطفال ، بها سيحتفظ الطفل برائحة أمه ومنزله ، وستمكن الطفل من رؤية العالم وهو بالقرب من والدته يسمع صوتها وشم راذحتها ، ويمكن أن تستخدم في الطاذرة أو السيارة كغطاء للطفل .

10. صندوق نوم الطفل

هذا الصندوق هو في الحقيقة أفضل ما يمكن أخذه معك في الطائرة ، سيمكن الطفل من النوم ومد رجليه براحة في الوقت الذي تتأكد من أنه في أمان بربط الحزام حوله .

مصدر الصور : برايت سايد

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