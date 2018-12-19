فيلم "كفرناحوم" يقترب من الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وصل فيلم (كفرناحوم) للمخرجة اللبنانية نادين لبكي إلى ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي بعد أن اختارته الاكاديمية ضمن القائمة المختصرة لهذه الفئة.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة يوم الاثنين 18 من شهر كانون الأول (ديسمبر) القائمة المختصرة لمسابقة أفضل فيلم أجنبي وضمت تسعة أفلام من أصل 87 فيلماً شملتهم المرحلة الأولى للاختيار.

وجاء ترتيب الأفلام أبجدياً بالإنجليزية وفق جنسياتها كالتالي "طيور الممر" (بيردز أوف باسدج) من كولومبيا و"المذنب" (ذا جيلتي) من الدنمارك و"لا تنظر بعيداً" (نيفر لوك أواي) من ألمانيا و"لصوص المتاجر" (شوب ليفترز) من اليابان و"أيكا" من كازاخستان و"كفرناحوم" من لبنان و"روما" من المكسيك و"حرب باردة" (كولد وور) من بولندا و"احتراق" (بيرنينج) من كوريا الجنوبية.

وقالت الأكاديمية التي تمنح الجائزة الأشهر عالمياً إن أعضاءها شاهدوا الأفلام المرشحة بالقائمة الأولية في الفترة من منتصف أكتوبر تشرين الأول وحتى العاشر من ديسمبر كانون الأول قبل أن يستقروا على الأفلام التسعة المختارة.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 24 فبراير شباط 2019 بمسرح دولبي في هوليوود.

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