فيديو الحذاء الأغلى بالعالم يتصدر قائمة المشاهدات لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت وكالة رويترز فيديو يظهر الحذاء الاغلى في العالم، معلقة أنه الفيديو الأكثر انتشاراً ورواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2018.

وتبلغ كلفة الحذاء المصنوع من الذهب الخالص والمرصع بالألماس والأحجار الكريمة المختلفة إلى ما يزيد عن 17 مليون دولار أمريكي، حسب ما ذكرت الوكالة.

وتعود القيمة المرتفعة للحذاء إلى أنه مصنوع من الذهب، والمزين بالعديد من أحجار الألماس، من عيار 15 قيراط، بالإضافة إلى ما يقارب الـ236 حجراً صغيراً من الأحجار المتلألئة، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأحجار الكريمة الثمينة.

ومن الجدير بالذكر، أنه ليس هذا الحذاء الأغلى في العالم الأول الذي تعرضه دبي، إذ أنه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 2017، عرض فندق "رافلز دبي"، حذاءاً كان حينها هو الأغلى في العالم، وبسعر وصل حينها.

إلى 15 مليون دولار، والذي كان من تصميم مصممة الأزياء البريطانية "ديبي وينجهام"، بالتعاون مع مصمم الأزياء الأمريكي "كريس كامبل"، ليكون هدية لعيد ميلاد إحدى السيدات.

مصدر الصورة: The National

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