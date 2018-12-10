شاطئ مفروش بـ"الفشار".. تعرفوا إلى "خليج البوبكورن" (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بالنسبة للكثير من الأشخاص، فإنّ جولتهم السياحية لا بدّ أن تشمل زياراتٍ لجزرٍ بهدف الاستجمام والاسترخاء. فكلّ الجزر السياحية تتميز بمنتجعاتها الفريدة والرائعة، عوضاً عن الأنشطة التي تقام في البحار وأبرزها ركوب الأمواج بالقوارب الشراعية.

هذه الأمور واكثر موجودة في جزيرة فويرتيفنتورا الإسبانية، الواقعة في المحيط الأطلسي في أرخبيل جزر الكناري، وبالتحديد ساحل كوراليخو، الذي يعتبر أكبر منتجع في الجزيرة.

غير أنّ ما يميز هذه الجزيرة في تلك المنطقة هو الشاطئ، الذي يبدو كأنه مفروش بالفشار، الأمر الذي ذهب بالبعض إلى تسميته بـ"شاطئ البوبوكورن".

من زار هذا الشاطئ يدرك هذا الامر تماماً. فالمشاة هناك يسيرون حفاة فوق ذلك اللون الأبيض الباهي على امتداد الساحل، الذي تشكل بسبب قطع من الشعاب المرجانية بيضاء اللون. وفعلياً، فإنّ أمواج البحر تغسل المرجان الذي يأتي ممتزجاً بالرماد البركاني والرمال، ليبدو المنظر أشبه بفشارٍ مع الفلفل الأسود.

مصدر الصور: the sun

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