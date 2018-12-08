الطقس البارد يحول الماء الساخن إلى جليد في الصين

أخبار الآن | موهيه- الصين (وكالات)

غطت طبقة كثيفة من الضباب الناتج عن الجليد مدينة موهيه الواقعة في أقصى شمال الصين مع انخفاض درجة الحرارة فيها الى 42.7 درجة مئوية وحتى الى 43.5 درجة تحت الصفر في قرية مجاورة.

وتأثرت حركة المرور قليلا بالضباب الذي قلص حدود الرؤية إلى أقل من 100 متر، ولكنه لم يثبط عزيمة السياح القادمين من الجنوب لزيارة هذا الطقس البارد جدا، هذا الأمر دفع بعض المتحمسين من السياح إلى الاستمتاع برمي الماء المَغليّ مباشرة في الهواء , والتقاط صور مميزة لعملية التبخر المباشر, التي تحول قطرات الماء إلى غيوم بتشكيلات جميلة.

وكان المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية جدد بداية الاسبوع تحذيره باللون الأصفر من الضباب الكثيف الذي سيخيم على أجزاء واسعة من وسط وجنوبي وشرقي الصين.

وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني أنه بدءا من صباح اليوم الاثنين سيؤثر الضباب الكثيف على بعض أرجاء مقاطعات شاندونغ وخنان وجيانغسو وتشجيانغ وهونان وفوجيان، ما سيحد من الرؤية في بعض المناطق إلى أقل من 200 متر.

وأهاب المركز بالسائقين في المناطق المتأثرة إبطاء السرعة، كما دعا المطارات والطرق الحرة والموانئ إلى اتخاذ تدابير السلامة المناسبة. ولدى الصين نظام تحذيري من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات ذات ألوان مختلفة، أخطرها الأحمر يليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.

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