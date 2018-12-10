بينها برج إيفيل.. 5 معالم سياحية ممنوع التصوير فيها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

درجت العادة أن يتم منع التصوير بالقرب من المنشآت العسكرية، لكن في العديد من المناطق السياسحية ممنوعٌ فيها التصوير أيضاً. فكل سائح يعمد الى التقاط الصور في الأماكن التي يتواجد فيها، وخصوصاً تلك الغريبة.

وإليكم قائمة بالأماكن التي لا يمكن لأي شخصٍ التقاط صور لها:

برج إيفيل في الليل

نعم، تصوير برج إيفيل خلال فترة الليل ممنوع. فبموجب قانون حقوق النشر الأوروبي، تتم حماية المصنفات طوال حياة الفنان، بالإضافة إلى 70 عاماً أخرى بعد مماته. وهذا ما حصل فعلاً، إذ دخل المبنى ضمن الحيازة العامة في العام 1993، أي بعد 70 عاماً على وفاة غوستاف إيفل عام 1923. ولم يتم تثبيت الأضواء وأجهزة العرض على البرج حتى عام 1985، عندما قام بذلك الفنان بيار بيدو، وهو الذي يملك هذا العمل الضوئي بموجب قانون حقوق الطبع والنشر. ولذلك، فإن التقاط صور لبرج إيفل ليلاً غير قانوني، إذ يعتبر انتهاكًا لحقوق الملكية، وبالتالي قد ينتهي الأمر بصاحبها بدفع غرامة مالية كبيرة.

منطقة غولدن غاي في طوكيو

يحظر على الأشخاص التقاط الصور لمنطقة غولدن غاي في طوكيو، وهي عبارة عن تكتل من 200 حانة صغيرة تتخللها أزقة ضيقة، وقد توفر تجربة رائعة للسائحين للتعرف على أحد معالم طوكيو الليلية.

في شوارع تلك المنطقة، ستشاهد علامات "ممنوع التصوير" في كلّ مكان. لذا، فإنّك لن تستطيع التقاط صورٍ لأي شيء هناك ولا بأي طريقة.

كنيسة سيستين في الفاتيكان

داخل هذه الكنيسة في مقر البابوية بمدينة الفاتيكات، الكثير من اللوحات الجدارية القيّمة. وبما أنّ التصوير الفوتوغرافي والفيديو محظوران في هذا المكان، فإن للحراس الحق أن يحذفوا أي صورة يكتشفون أن أحدهم التقطها.

وقد تظن أن السبب في ذلك هو استخدام الفلاش في كاميرا التصوير وما يسببه من تلف للأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن، لكن ذلك لم يكن السبب الرئيسي في حظر الصور داخل الكنيسة، ذلك لأن شركة التليفزيون اليابانية كانت تمتلك الحقوق الحصرية للتصوير بداخلها.

الباندا الصينية

فرضت السلطات الصينية في مقاطعة سيشوان، حظراً على التقاط السياح لصور الباندا الشهيرة في المنطقة. وكانت القواعد الجديدة جزءًا من سلسلة من الإجراءات تهدف إلى منع الناس من الاقتراب أكثر من الحيوانات المهددة بالانقراض في أماكن مثل قاعدة بحوث تشنغدو الشهيرة لتربية الباندا العملاقة.

في كوريا الشمالية: ممنوع تصوير أي شيء

هناك، في كل مكان بالبلاد ترى لافتة "ممنوع التصوير". ففي أيلول/سبتمبر الماضي، قضى المصور كارل جي كورت المصور لدى وكالة "غيتي" للصور، أسبوعاً في الدولة الشيوعية يوثق الأشخاص خلال العمل واللعب. ومن أجل أن يفعل ذلك، كان عليه الالتزام بقواعد صارمة في التصوير وضعتها الدولة الشيوعية المنغلقة، ومن أهم هذه القواعد عدم اجتزاء الصور الخاصة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وتماثيل الأب كيم جونغ أيل ورموز البلاد.

كذلك، فإنه لا يسمح للسياح في كوريا الشمالية بدخول البلاد إلا إذا كانوا ضمن مجموعة حصلت على الموافقة الأمنية مسبقاً، ويتعين أن تنظم الدولة بنفسها الأماكن التي يسمح لهم بزيارتها وما يمكن أن يشاهدوه. إلى جانب هذا الأمر، فإنّ السلطات تحذر السياح دائماً بأنه سيجري تفتيش الصور على هواتفهم وأجهزتهم الالكترونية إذا تمّ الاشتباه في التقاطهم صوراً غير مسموحٍ بها.

مصدر الصورة: ask.fm

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